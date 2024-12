Nel Vibonese vigilia di Natale con pioggia e neve (in montagna), migliora il 25 ma il freddo resterà. Qualche fiocco anche in collina

Mentre in queste ore l’intero territorio Vibonese è interessato dal forte maltempo causato da un minimo di bassa pressione pilotato da aria fredda artica, ecco che ci proiettiamo verso le previsioni per le festività natalizie.

Previsioni meteo festività natalizie

Durante la giornata di domani, 24 dicembre, la perturbazione si allontanerà verso oriente determinando però ancora locale instabilità soprattutto lungo le coste dove si avranno piovaschi sparsi e nelle aree interne montuose, dove saranno possibili precipitazioni nevose a partire dai 700-800 m di quota. Per la giornata del Santo Natale invece ci aspettiamo un generale miglioramento su tutto il territorio con cieli che si manterranno prevalentemente poco nuvolosi. Da segnalare però la possibilità di qualche fenomeno da effetto Stau nelle aree delle Serre che nevicate che saranno comunque deboli e intermittenti. Il tutto sarà accompagnato da venti molto tesi dai quadranti settentrionali che aumenteranno la sensazione di freddo ovunque.

Temperature molto fredde e localmente sotto gli 0°C

Come detto dunque la perturbazione in atto sarà pilotata da aria fredda di origine artica che farà scendere le temperature ben al di sotto delle medie stagionali. Secondo le ultime proiezioni infatti sono previsti valori di temperatura intorno ai -4°C alla quota standard di circa 1400m e ciò vorrà dire che lungo le coste non si supereranno i 10-12°C nelle ore pomeridiane. Nelle aree montuose invece il termometro si manterrà molto basso con valori che raggiungeranno i 4-6°C nelle aree più interne e lungo le Serre. Tanto freddo invece nelle ore notturne: secondo sempre le ultime emissioni modellistiche lungo le coste il termometro non dovrebbe superare gli 8°C ma temperature sotto gli 0°C sono attese nelle aree montuose delle Serre dove il termometro potrà raggiungere i -2°C. Nelle aree interne invece il termometro si manterrà intorno ai 4-6°C mentre sarà vicino agli 0°C nelle aree limitrofe ai monti delle Serre.