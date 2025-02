Meteo Vibonese, bel tempo fino a venerdì poi potrebbe tornare la tempesta del fine settimana

L'alta pressione dominerà sulla Calabria nei prossimi giorni con giornate assolate e notti fredde. Nel weekend è possibile un deciso peggioramento con nuovi eventi estremi. Ma è ancora troppo presto per averne certezza

L’area di bassa pressione che ha causato il forte maltempo sulle aree interne del Vibonese ha ormai abbandonato il Mediterraneo apportando un generale miglioramento ma con residue precipitazioni che hanno interessato ancora una volta le aree Joniche e localmente anche le coste Tirreniche nella giornata di ieri.

Dopo un martedì ancora localmente variabile e con deboli piovaschi tra aree interne e aree costiere specie nelle ore pomeridiane, il proseguo della settimana sarà caratterizzato dal ritorno del bel tempo su tutto il territorio. L’alta pressione infatti tenderà nuovamente ad imporsi sul Mediterraneo apportando tempo stabile ovunque con cieli che si manterranno poco nuvolosi fino alla giornata di venerdì. Le temperature sono previste stazionarie o in lieve calo con valori che durante le ore diurne potranno raggiungere i 12-14°C lungo le aree costiere e interne con punte fino ai 15-16°C, mentre durante le ore notturne i valori tenderanno a mantenersi molto bassi e vicini ai 4-6°C specie nelle aree interne e vallive a causa dell’inversione termica che si andrà a creare, mentre si manterranno localmente al di sotto degli 0°C nelle aree delle Serre.



Possibile nuova fase di maltempo estremo nel weekend?

E se vi dicessimo che dopo questa breve pausa, potrebbe ritornare il maltempo intenso sulla Calabria? Gli aggiornamenti meteorologici infatti stanno confermando da diversi giorni la possibilità di formazione di un nuovo vortice ciclonico nel Mar Tirreno, capace di richiamare aria molto umida da Sud con conseguenti forti temporali specie sulle aree Joniche. Sottolineiamo, per ovvi motivi, che questa è soltanto una tendenza in quanto mancano ancora tanti giorni e serviranno dunque molti altri aggiornamenti in merito. Restate dunque sintonizzati.