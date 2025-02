La pineta di Pizzo ripulita da cacciatori e volontari nell’ambito dell’iniziativa I paladini del territorio

L’operazione “Paladini del territorio”, promossa lo scorso anno da Fondazione Una – “Uomo, natura, ambiente” ha visto ancora una volta un notevole impegno da parte di cacciatori e cittadini nella tutela del territorio calabrese. L’iniziativa, giunta alla sua terza edizione nel 2024, ha come obiettivo il recupero, il ripristino e la salvaguardia di zone inquinate, oltre ad attività di divulgazione e supporto alla comunità. «A Vibo Valentia – si legge nel comunicato stampa della Fondazione -, il circolo Arci “Caccia e pesca” si è distinto per un’importante opera di pulizia e salvaguardia della pineta costiera di Pizzo, realizzata in collaborazione con il Comune, il Consorzio bonifica, Calabria Verde, i carabinieri Forestali e altre associazioni». Ma l’impegno dei paladini del territorio non si è limitato a Vibo Valentia. In tutta la Calabria, da Cosenza a Crotone e Reggio Calabria, si sono svolte diverse attività di ripristino e pulizia dell’ambiente naturale:

(Kr), la sezione comunale Fidc ha rimosso oltre 12 quintali di materiale ferroso; A Marano Principato (Cs), la squadra “La Bestia Nera” ha raccolto 20 quintali di rifiuti abbandonati sulle montagne;

(Kr), la sezione comunale Fidc ha adottato degli alberi, assumendosi la responsabilità della loro cura; A Giffone (Rc), l’iniziativa promossa dalla sezione comunale Fidc con l’associazione culturale e micologica giffonese gruppo Amd, insieme a Federcaccia Calabria, in collaborazione con l’amministrazione comunale e la Parrocchia Maria SS. Del Soccorso, ha avuto come obiettivo la pulizia delle aree comprese tra il comune di Giffone e quelli limitrofi di Cinquefrondi e Mammola;

, i volontari Fidc di Amantea S. Marina hanno organizzato diverse iniziative di raccolta rifiuti tra Sangineto, Lago e San Pietro in Amantea; A Rizziconi (Rc), i cacciatori della sezione comunale Fidc “G. Anile”, in collaborazione con Aido, comune di Rizziconi e Regione Calabria, hanno organizzato un convegno sulla sensibilizzazione verso l’importanza della donazione degli organi.

Complessivamente, in Calabria, le iniziative hanno coinvolto oltre 200 partecipanti, tra cacciatori e cittadini, che hanno donato un totale di 3000 ore e contribuendo alla rimozione di più di 4 tonnellate di rifiuti dall’ambiente. A livello nazionale, l’operazione “Paladini del territorio” invece ha mobilitato più di 6000 volontari, coordinati da oltre un centinaio di sezioni locali delle associazioni venatorie nazionali, che hanno donato più di 90.000 ore del proprio tempo, rimuovendo oltre 80 tonnellate di rifiuti. Fondazione Una ha rinnovato l’invito a partecipare alla quarta edizione dell’operazione “Paladini del territorio” nel 2025. Inoltre, la Fondazione ha fatto sapere che «è stato aperto il primo sportello del “Paladino del territorio”» sul sito dell’ente stesso, attraverso il quale «sarà possibile richiedere l’intervento dei volontari».