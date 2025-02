Serra San Bruno, i consiglieri d’opposizione scrivono al prefetto: «Lavori sull’Ancinale abusivi»

Nella lettera inviata anche al sindaco i consiglieri manifestano preoccupazione per i lavori di messa in sicurezza, mitigazione del rischio idrogeologico e ripristino dell'officiosità idraulica del fiume

I lavori di messa in sicurezza, mitigazione del rischio idrogeologico e ripristino dell’officiosità idraulica lungo un tratto del fiume “Ancinale” nel centro abitato di Serra San Bruno, preoccupano i consiglieri di minoranza che hanno inviato una missiva al sindaco Alfredo Barillari e al prefetto di Vibo Valentia Anna Aurora Colosimo. Chiedono la convocazione di un Consiglio comunale che affronti la questione.

«Il nostro intento – scrivono Luigi Tassone, Biagio Figliucci, Antonio Procopio e Vito Michele Regio – è quello di accendere un faro sui lavori di ripristino delle sezioni idrauliche dell’alveo fluviale finanziati dal Pnrr. Opere – sostengono – che a nostro parere si stanno realizzando in maniera illegittima e abusiva». In particolare i consiglieri contestano un muro realizzato in calcestruzzo, eretto sopra un muretto di pietrame, vistosamente debole e friabile, senza calcoli e studi idro-geologici che ne possano garantire la durata nel tempo. Nell’auspicare la convocazione di un consiglio comunale, Tassone, Figliucci, Procopio e Regi si rivolgono anche al prefetto alla quale «chiediamo un incontro per meglio manifestare le nostre preoccupazioni che, se condivise, sicuramente porteranno i giusti correttivi affinché Serra San Bruno non sia ancora una volta depredata e deturpata dall’ennesimo obbrobrioso lavoro pubblico».