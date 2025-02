Vibo diventa più verde, 32 nuovi alberi piantati grazie all’iniziativa del Comune

Il progetto “Dona e adotta un albero”, promosso dall’assessorato all’Ambiente del Comune di Vibo Valentia, continua a riscuotere apprezzamenti e adesioni. Sono infatti ben 32, ha fatto sapere l’Ente attraverso un comunicato stampa, i nuovi alberi piantati in città da parte dell’amministrazione e dei singoli cittadini o associazioni che hanno partecipato alla manifestazione d’interesse ancora valida. «Il coinvolgimento della cittadinanza nelle politiche di forestazione urbana – ha affermato l’assessore all’Ambiente, Marco Miceli – diventa strategico perché consente di sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti dell’importanza degli spazi verdi e della componente arborea. È davvero bello vedere il fermento che si è creato attorno a questa iniziativa, sintomo di una forte sensibilità al tema da parte della cittadinanza. Iniziano ad essere tante le persone che vogliono partecipare e donare un albero, ciò conferma che siamo sulla buona strada per affermare i sani valori di una città sempre più green».

Nello specifico, «si tratta di 22 prunus cerasifera, 3 ulivi, 1 abete, 1 camelia, 1 limone, 1 cedro dell’Atlantico, 1 gelso, 1 araucaria, 1 jacaranda, dislocati tra il Parco urbano, alcune scuole e in diverse vie della città per colmare la mancanza di verde. Le prossime piantumazioni – prosegue la nota del Comune di Vibo – verranno effettuate il 16 febbraio in occasione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, alla quale il Comune dà il suo contributo aderendo alla campagna “M’illumino di meno”».

Oltre all’ente comunale, «in questa occasione parteciperà anche la Croce rossa italiana del Comitato di Vibo Valentia con varie attività: un corteo in via Giuseppe Saragat alle ore 11:30, con arrivo al Parco urbano di Moderata Durant e donazione e piantumazione di una pianta di ulivo; lo swap party, in cui i partecipanti potranno scambiare tra di loro oggetti di vario genere regalandogli una seconda vita e sostenendo così il modello di economia circolare; lo spegnimento delle luci nelle sedi del Comitato dalle ore 08 alle 10 nelle giornate che vanno dal 16 al 20 febbraio».