Parte da Pizzo il progetto di Corepla per sensibilizzare sul riciclo della plastica: le lezioni coinvolgeranno oltre 500 studenti

Corepla, il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica lancia un nuovo progetto formativo dedicato ai territori. Si chiama “Formazione Plastica” e mira a educare e sensibilizzare i cittadini sulle buone pratiche da intraprendere affinché gli imballaggi in plastica siano correttamente conferiti e trasformati in nuove risorse per il territorio. Il progetto è partito oggi a Pizzo, nel plesso San Sebastiano e coinvolgerà tutte le scuole primarie del comune, plesso Marinella e Centro, e la scuola secondaria di primo grado Anile raggiungendo oltre 500 studenti.

«Negli ultimi 26 anni, grazie ai nostri progetti scolastici, siamo riusciti a coinvolgere oltre 700mila studenti, un risultato importante che ci rende orgogliosi e che ci motiva a puntare sempre più in alto – afferma Giovanni Cassuti, presidente di Corepla -. Con il progetto “Formazione Plastica”, l’obiettivo è di raggiungere i territori in modo più capillare, offrendo una formazione interattiva e coinvolgente. Vogliamo sottolineare non solo l’importanza del riciclo, ma anche il valore sociale ed economico della plastica, una risorsa preziosa che, se gestita correttamente, può rinascere, riducendo l’impatto ambientale e lo spreco di risorse sempre più scarse. Attraverso iniziative come questa, che mirano a coinvolgere attivamente i più piccoli, ma non solo, speriamo di diffondere una cultura della sostenibilità condivisa, duratura e, soprattutto, concreta».

Presenti al via del progetto il sindaco di Pizzo Sergio Pititto e il consigliere comunale con delega all’istruzione Gioacchino Puglisi. «Come Amministrazione comunale – affermano Pititto e Puglisi – siamo molto soddisfatti della collaborazione nata con Corepla, sensibilizzare la popolazione, fin da piccoli, è importante per incentivare le buone pratiche per una buona raccolta differenziata. Le attività che si andranno a realizzare sono fondamentali per comprendere appieno l’importanza del valore del riciclo per ogni comunità». Gli amministratori hanno quindi ringraziato l’Istituto Omnicomprensivo per aver dato piena disponibilità a partecipare alle iniziative.

Le lezioni di Formazioni Plastica verranno realizzate da un formatore Corepla e accompagnate da una presentazione interattiva volta ad illustrare il lavoro di Corepla e il processo di riciclo degli imballaggi in plastica. Le illustrazioni del progetto sono state realizzate dalle illustratrici Agnese Baruzzi ed Eleonora Arosio. Al termine della formazione, alle classi verranno donati dei poster riassuntivi della lezione da attaccare in classe e gadget in plastica riciclata.