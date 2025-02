Meteo Vibonese, oggi e domani tante nuvole, poca pioggia e freddo. E le cime delle Serre torneranno a imbiancarsi

Saranno due giorni uggiosi, con deboli piovaschi sparsi. Possibili fiocchi di neve in quota e temperature sotto le medie stagionali

Come anticipato negli scorsi articoli, la settimana che stiamo vivendo sarà caratterizzata dal rinforzo dell’alta pressione sul Mediterraneo capace di apportare generale stabilità. Tuttavia però correnti occidentali causeranno la formazione di nubi sparse su gran parte del territorio tra oggi e domani con possibili deboli piovaschi ma non degni di nota.

Durante la giornata odierna infatti e in particolare nelle ore pomeridiane potremmo assistere a locali e deboli piovaschi nelle aree interne Vibonesi fin verso le aree delle Serre dove saranno possibili fiocchi di neve sulle alture. Altrove invece si avrà nuvolosità sparsa ma con basso rischio di precipitazioni. Un aumento della nuvolosità si avrà invece nella giornata di giovedì quando i cieli si manterranno molto nuvolosi o coperti ovunque con possibili piovaschi sparsi lungo il versante costiero e soprattutto nelle aree interne ma anche questa volta i fenomeni non saranno degni di nota.

Il tutto sarà accompagnato da temperature sotto la media stagionale di circa 2°C con valori che durante le ore diurne non dovrebbero superare i 13-14°C lungo le aree costiere e con temperature notturne localmente sotto zero solo nelle aree montuose delle Serre. Il termometro è previsto però in calo tra la giornata di venerdì e quella di sabato specie nei valori minimi con temperature che potranno raggiungere i – 4°C nelle aree delle Serre e che si manterranno intorno ai 4°C nelle aree più interne.