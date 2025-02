Vibo, l’assessore Miceli tira le somme dell’adesione alla campagna M’illumino di meno: «La città ha risposto con grande sensibilità»

«M’illumino di meno rappresenta un momento simbolico atto a indurre ciascuno di noi a una “pausa” di riflessione sull’importanza dei nostri gesti quotidiani, al fine di riprogrammarli per renderli sostenibili. I cittadini di Vibo Valentia hanno dimostrato ancora una volta una grandissima sensibilità verso la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico. Per questo intendo rivolgere un grazie sincero a tutte le persone, le associazioni, le imprese, le attività commerciali e ristorative che hanno voluto partecipare a “M’illumino di meno”, la campagna di sensibilizzazione promossa come ogni anno da Rai Radio 2 e dal programma Caterpillar, e che quest’anno per la prima volta ha visto l’adesione del Comune di Vibo Valentia». Esprime grande soddisfazione l’assessore all’Ambiente del Comune di Vibo Valentia, Marco Miceli, nel commentare le tante iniziative che si sono tenute durante questa settimana nell’ambito dell’iniziativa “M’illumino di meno”.

Vibo Valentia ha risposto presente con molteplici appuntamenti: il 16 febbraio sono state spente le luci esterne del palazzo comunale, del teatro, del castello e di piazza Santa Maria, cosa che si ripeterà anche nella serata odierna. Tanti gli alberi messi a dimora, una decina, tra parco delle Rimembranze, parco Urbano e viale Matteotti, con la partecipazione della Croce rossa italiana comitato di Vibo Valentia, le associazioni Pro Moderata Durant e Valentia, l’Unione italiana ciechi e ipovedenti, e molti altri cittadini.

«Voglio ricordare – ha rimarcato Miceli – che proprio oggi, 20 febbraio, giornata in cui si chiude la manifestazione a Vibo Valentia, moltissimi commercianti della città, a cominciare dal centro, spegneranno le insegne o le vetrine per 15 minuti; lo faranno anche alcune aziende che hanno partecipato donando pure un albero. E la giornata si chiuderà in bellezza con la cena a lume di candela, che verrà proposta da tantissimi ristoranti, pub e pizzerie che hanno accolto con entusiasmo il nostro invito ed a cui va il nostro ringraziamento sentito. Il coinvolgimento della cittadinanza nelle politiche di forestazione urbana – conclude l’assessore – diventa strategico perché consente di sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti dell’importanza degli spazi verdi e della componente arborea, ed anche in questo risiede l’importanza della manifestazione che abbiamo fortemente sostenuto».

L’elenco completo dei locali aderenti è consultabile QUI.