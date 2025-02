Parghelia punta a mantenere la Bandiera Blu: al via la pulizia delle spiagge, si parte da La Grazia

La locandina della prima Giornata

«Riprendono le Giornate più belle a cura dei ragazzi del Servizio civile universale». Così l’amministrazione comunale di Parghelia annuncia la ripresa delle attività ecologiche sul territorio, per competere anche quest’anno con le altre località italiane e ottenere la riconferma della Bandiera Blu, il riconoscimento ricevuto per la prima volta dall’Ente lo scorso anno. Sabato 22 febbraio parte quindi la prima giornata dedicata alla pulizia delle spiagge, nell’ambito delle azioni di cittadinanza attiva. L’iniziativa, in collaborazione con l’organizzazione di volontariato Plastic Free Odv Onlus, nata nel luglio del 2019 con l’obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibile per un mondo libero dalle plastiche, si svolgerà a partire dalle ore 10 alla spiaggia de La Grazia e al Lido del Nonno. «L’evento – hanno fatto sapere dal Municipio – mira a sensibilizzare i cittadini sull’importanza della tutela dell’ambiente marino e a contribuire al mantenimento del titolo di Bandiera Blu, riconoscimento ottenuto nel 2024».

Parghelia, assieme a Jonadi e altri cinque centri calabresi, è inoltre tra i 122 Comuni italiani “Plastic Free” 2025 che, l’8 marzo, verrà premiato al Teatro Mediterraneo di Napoli. L’annuncio è avvenuto appena il 4 febbraio alla Camera dei Deputati a seguito di una valutazione effettuata dall’associazione Plastic Free Odv Onlus, impegnata nella sensibilizzazione e nella lotta contro l’abuso e l’inquinamento da plastica. L’iniziativa che si svolgerà nella capitale prossimamente è giunta alla quarta edizione, ed ha visto nel tempo crescere il numero di adesioni.