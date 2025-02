Incendi nel 2024: il Comune di Brognaturo pubblica la mappa delle aree coinvolte. Ecco i dettagli

L’Ufficio tecnico del Comune di Brognaturo ha reso noto l’elenco provvisorio delle particelle catastali percorse da incendi nel corso del 2024. Queste aree saranno inserite nel catasto degli incendi boschivi del Comune. L’avviso, pubblicato il 18 febbraio dall’Ente, specifica che l’elenco sarà disponibile per la consultazione pubblica all’Ufficio urbanistica del Comune fino al 19 marzo 2025. I giorni e gli orari di accesso sono martedì e giovedì dalle ore 15:30 alle 18:30. «Chiunque abbia interesse – hanno fatto sapere dall’Ente – può presentare osservazioni durante il periodo di deposito» in quanto «il termine per la presentazione delle osservazioni è perentorio». Le osservazioni dovranno essere presentate in triplice copia, una delle quali con marca da bollo di 16 euro.

«Le particelle catastali individuate, dopo l’approvazione definitiva – si legge nel documento dell’Ente -, saranno soggette ai divieti previsti dall’art. 10 comma 1 della Legge n. 353/2000 e s.m.i. Questo processo è in linea con le segnalazioni relative agli incendi trasmesse dal Corpo Forestale dello Stato». Per ulteriori informazioni, hanno fatto sapere dal Municipio, «è possibile contattare l’Ufficio tecnico del Comune di Brognaturo all’indirizzo email info@comune.brognaturo.vv.it o via posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.brognaturo@asmepec.it».