Serra dice basta ai mozziconi di sigaretta: Comune e Plastic free installano nuove smoking area

Il Comune di Serra San Bruno, in collaborazione con l’associazione Plastic Free, annuncia l’installazione di quattro nuove smoking area all’interno del territorio comunale. Un’iniziativa che mira a «promuovere uno stile di vita più sostenibile e a ridurre l’impatto ambientale dei rifiuti di sigarette. Quattro punti di zone fumatori, nei principali luoghi del paese, aiuteranno i cittadini a smaltire i mozziconi di sigarette in appositi contenitori, contribuendo a mantenere le strade della città più pulite».

Il sindaco Alfredo Barillari, in collaborazione con Maria Staltari, referente di Plastic Free, ha firmato un protocollo d’intesa per l’implementazione di queste aree dedicate e per una serie di iniziative volte a sensibilizzare la comunità serrese sul corretto smaltimento dei rifiuti. «Plastic Free, associazione impegnata nella tutela dell’ambiente, ha già dimostrato il suo impegno con iniziative di pulizia nelle montagne di Serra San Bruno, rimuovendo oltre 2500 chili di rifiuti. Questa nuova collaborazione rappresenta un passo ulteriore verso la creazione di una città più pulita e sostenibile», fanno sapere dal Comune.

Il sindaco Barillari ha dichiarato: «Siamo felici di questa iniziativa che dimostra il nostro impegno per un ambiente più pulito e sano. La collaborazione con Plastic Free è fondamentale per raggiungere questi obiettivi e per sensibilizzare la comunità sull’importanza della gestione dei rifiuti».

«Questa iniziativa- fanno sapere ancora dal Comune – si affianca all’impegno costante dell’amministrazione comunale nella raccolta dei rifiuti. Il Comune di Serra San Bruno ha infatti avviato numerosi progetti per migliorare la gestione dei rifiuti, tra cui il potenziamento della raccolta differenziata e l’introduzione di servizi di ritiro degli ingombranti porta a porta. Tutte misure che hanno portato anche ad una riduzione della tassa sui rifiuti. I cittadini, inoltre, possono usufruire di un numero dedicato, 3474547107, per prenotare il ritiro gratuito dei rifiuti ingombranti, contribuendo così a mantenere l’ambiente pulito e a promuovere una cultura del riciclo e della sostenibilità»

Per Maria Staltari, responsabile Plastic Free, la nuova iniziativa messa in campo a Serra con le smoking area «rafforza il legame fra l’associazione e l’amministrazione comunale, con la quale sono già in programma ulteriori azioni per incentivare l’impegno civico verso il rafforzamento di comportamenti sostenibili e rispettosi verso l’ambiente».