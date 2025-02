I volontari di Plasticfree raccolgono una tonnellata di rifiuti nei boschi di Serra San Bruno – Video

1000 chili di rifiuti sono stati rimossi dai volontari di Plasticfree. L’associazione ambientalista ha fatto tappa questa mattina a Serra San Bruno. Raccolti rifiuti di ogni genere: Eternit, pneumatici, centinaia di bottiglie di vetro, bidoni per kerosene, ingombranti e plastica, tutto abbandonato tra gli alberi di una delle zone più belle del Vibonese.

«Materiale inquinante riversato incautamente e incoscientemente nelle nostre montagne, in una zona conosciuta come meta di tanti fungaioli», si legge in un post pubblicato da una volontaria di Plasticfree che lancia un appello «alle Autorità competenti a una maggiore attività di vigilanza per arrestare quanto più possibile il dilagarsi di questo fenomeno perpetrato ai danni dell’ambiente e della comunità». Ma un invito è rivolto anche «ai cittadini di segnalare abbandoni illeciti al numero telefonico messo a disposizione dal Comune di Serra San Bruno al quale ci si può rivolgere per il ritiro di ingombranti direttamente a domicilio. Tra i volontari all’opera anche Giuseppe e Christian «i piccoli super eroi dell’ambiente – conclude la volontaria – impegnati in prima linea per assicurarsi un futuro migliore».