Dasà tra i comuni “rifiuti free” del Vibonese, il sindaco: «Premiato nostro impegno»

Zungri, Mongiana, Acquaro, Gerocarne, Stefanaconi e Dasà: sono questi i comuni “rifiuti free” della provincia di Vibo Valentia, premiati da Legambiente Calabria nel corso della cerimonia che si è tenuta questa mattina alla Cittadella regionale “Jole Santelli” di Catanzaro.

Soddisfatto il sindaco di Dasà, Raffaele Scaturchio, che parla di «un grande riconoscimento». Nel 2023 la percentuale di raccolta differenziata raggiunta nel suo comune era del 75,9%, seconda sola a Mongiana (79,4%). «Sono felice e onorato – afferma Scaturchio – di aver ricevuto per il terzo anno consecutivo il premio per l’impegno nella raccolta differenziata. Questo riconoscimento non è solo di chi amministra, ma di tutti coloro che ogni giorno fanno la loro parte per un mondo più pulito e sostenibile. Grazie a Legambiente per questa gratificazione e a tutti quelli che credono che ogni azione, anche la più piccola, possa fare la differenza! Continuiamo insieme a prenderci cura del nostro pianeta».