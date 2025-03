Jonadi ritira a Napoli il premio come Comune Plastic free, il sindaco: «Traguardo di grande valore»

Il Comune di Jonadi ha ufficialmente ottenuto il prestigioso riconoscimento di “Comune Plastic Free”. La premiazione si è svolta questa mattina presso il Teatro Mediterraneo di Napoli, nell’ambito della cerimonia organizzata dall’associazione Plastic Free Onlus. L’evento, patrocinato dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica e dal Parlamento europeo, ha visto la partecipazione di 122 amministrazioni locali che si sono distinte per l’impegno concreto nella lotta all’inquinamento da plastica e nella promozione di buone pratiche ambientali.

«Per il Comune di Jonadi – ha fatto sapere il sindaco Fabio Signoretta attraverso un comunicato stampa – si tratta di un traguardo di grande valore, frutto di un percorso avviato con determinazione dall’amministrazione comunale e sostenuto dall’intera comunità. Il riconoscimento è stato assegnato grazie a una serie di iniziative che hanno permesso al paese di raggiungere risultati significativi nella tutela dell’ambiente e nella riduzione dell’uso della plastica. Tra le principali azioni messe in campo vi è la sottoscrizione di un protocollo di intesa con Plastic Free Onlus, che ha consentito di strutturare interventi mirati sul territorio. Fondamentale è stato anche il miglioramento del sistema di raccolta differenziata, che oggi supera il 70% di efficienza, così come l’organizzazione di circa 45 giornate di volontariato dedicate alla raccolta dei rifiuti abbandonati. Particolare attenzione è stata rivolta all’educazione ambientale attraverso iniziative nelle scuole, con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della riduzione della plastica monouso e della corretta gestione dei rifiuti».

L’amministrazione ha inoltre «adottato misure concrete per contrastare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti, installando fototrappole nei punti critici del territorio e introducendo regolamenti più severi per scoraggiare comportamenti incivili. Per ridurre la dispersione di mozziconi di sigaretta, sono state create aree riservate ai fumatori di fronte agli edifici municipali. È stato inoltre vietato l’utilizzo di palloncini in plastica in occasione di matrimoni e cerimonie che si svolgono presso la sede comunale, un provvedimento finalizzato a evitare l’immissione di plastica dispersa nell’ambiente».

«Un altro elemento fondamentale nella strategia del Comune – ha proseguito Signoretta nella nota stampa – è stato il rafforzamento dei controlli sulla raccolta differenziata, accompagnato da una capillare campagna informativa porta a porta per spiegare ai cittadini le corrette modalità di conferimento dei rifiuti e il calendario di raccolta. A supporto di queste attività, l’amministrazione ha realizzato anche una serie di video-spot per incentivare il riutilizzo delle plastiche biodegradabili compostabili, fornite dal Comune all’interno del kit per la raccolta dell’umido. Un’ulteriore iniziativa concreta è stata l’installazione della “Casetta dell’Acqua”, che offre ai cittadini un’alternativa sostenibile all’acquisto di bottiglie di plastica, promuovendo l’uso dell’acqua pubblica».

«Siamo orgogliosi di questo riconoscimento, che rappresenta un traguardo importante per tutta la nostra comunità. È il frutto di un lavoro collettivo, che ha visto protagonisti non solo l’amministrazione comunale, ma anche ogni singolo cittadino che, con il proprio senso di responsabilità, contribuisce quotidianamente a rendere Jonadi un luogo più pulito e sostenibile. Questo risultato è stato possibile grazie all’impegno di tanti e voglio rivolgere un ringraziamento speciale ad Angelo Gentile, all’Ufficio tecnico comunale e ad Aurora Navarra, referente Plastic Free per la provincia di Vibo Valentia, il cui contributo è stato fondamentale per il raggiungimento di questo importante obiettivo», ha dichiarato il sindaco Fabio Signoretta.

Ma il Comune di Jonadi non intende fermarsi qui. «L’amministrazione – conclude poi il comunicato – è già al lavoro per sviluppare nuove iniziative volte a rafforzare ulteriormente l’impegno nella tutela dell’ambiente. Il riconoscimento ottenuto oggi rappresenta un punto di partenza per continuare su questa strada, con l’obiettivo di rendere Jonadi un modello sempre più virtuoso nella gestione sostenibile del territorio e nella lotta all’inquinamento da plastica».