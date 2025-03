Meteo della settimana, fino a 28 gradi nell’entroterra vibonese. Ma la sabbia del deserto renderà il cielo lattiginoso

Un assaggio di primavera ma senza i colori della nuova stagione. Temperature in graduale risalita fino a venerdì ma anche giornate uggiose e possibili piovaschi

Assaggio di primavera durante la settimana. Una vasta area depressionaria scivolerà a Ovest dell’Italia apportando forte maltempo sulle regioni del Centro-Nord; in concomitanza però questa area provocherà un richiamo di aria calda e umida dai quadranti meridionali che causerà un generale aumento delle temperature.

Clima molto mite da metà settimana

Secondo le ultime emissioni modellistiche sono previsti valori molto miti per il periodo: a metà settimana infatti sono previste temperature di circa 14°C alla quota di circa 1500 metri e ciò vorrà dire che lungo le coste il termometro si manterrà al di sopra dei 20°C quasi ovunque con picchi fino ai 23-24°C sulle aree costiere. Temperature localmente più elevate però si registreranno nelle aree più interne e in particolare tra Monterosso, Maierato e Sant’ Arcangelo di Gerocarne dove il termometro potrà raggiungere anche i 28°C in particolare nella giornata di venerdì.

Tuttavia temperature elevate non è sinonimo di bel tempo: infatti correnti atlantiche raggiungeranno nello stesso momento il territorio apportando giornate uggiose e nuvolose con possibili piovaschi a macchia di leopardo. Un altro scenario tipico della risalita delle correnti Nord africane sarà la presenza di pulviscolo desertico sui cieli di tutta la Calabria, che renderanno l’atmosfera lattiginosa ovunque.