A Zungri un corso per il rilascio del patentino fitosanitario: parteciparenno 40 persone tra titolari di aziende e dipendenti di ditte

Lunedì 17 marzo, avrà inizio il corso per il rilascio del patentino fitosanitario. L’evento formativo è stato organizzato dall’Arsac di Vibo Valentia in collaborazione con il Comune di Zungri.

«Vista, la vocazione del territorio comunale, prettamente agricolo, su cui vi sono parecchie aziende agricole di consistenza medio/piccola, viste le diverse normative del settore per un corretto uso di prodotti fitosanitari – scrive sui social il sindaco Serafino Fiamingo – ci si è adoperati grazie alla disponibilità dell’Arsac ad organizzare un corso base di 20 ore per il rilascio del tesserino di abilitazione all’utilizzo e acquisto dei prodotti fitosanitari».

Il corso

Parteciperanno circa 40 corsisti tra cui titolari di aziende agricole e dipendenti di ditte che gestiscono il verde con l’utilizzo di biocidi. L’Amministrazione comunale metterà a disposizione dell’Arsac i locali di proprietà del Comune nei quali si svolgerà il corso che sarà totalmente gratuito. «A conclusione delle lezioni teoriche, si svolgerà l’esame finale scritto a cui potranno accedere solo coloro che hanno frequentato per almeno il 75% delle lezioni in presenza», specifica il primo cittadino.

Il patentino fitosanitario

Il patentino fitosanitario di un documento che consente al possessore l’acquisto e l’utilizzo di prodotti fitosanitari, ovvero usati in agricoltura a difesa delle piante. Per gli utilizzatori finali, solitamente agricoltori o giardinieri, il possesso del “patentino veleni” è un requisito fondamentale per l’uso professionale degli agrofarmaci. Si tratta di un obbligo entrato in vigore nel 2015.