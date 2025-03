Un weekend di caldo africano nel Vibonese: previsti picchi di 27 gradi e venti a 100 km/h

Il clima invernale che sta interessando la regione avrà vita breve. Una perturbazione di origine atlantica scivolerà sul Mediterraneo apportando piogge al centro nord e un forte richiamo di aria calda e umida sulle Regioni del Sud Italia compresa la Calabria. A differenza di settimana scorsa però tale aria sarà meno calda con temperature che non dovrebbero raggiungere i 30°C ma che saranno comunque molto elevati per il periodo e anomale.

Provincia di Vibo Valentia

L’aria calda umida in risalita da Sud interesserà anche e soprattutto il territorio Vibonese. In particolare nel weekend si avrà un generale aumento delle temperature con picchi di 26-27°C nelle aree interne e in particolare tra Mileto, Francica, Soriano, Maierato e dintorni, mente lungo le Serre non si andrà oltre i 18°C. Temperature in aumento anche lungo le aree costiere dove il termometro raggiungerà valori intorno ai 22-24°C. Il tutto complice i forti venti di scirocco che spireranno su tutto il territorio con raffiche che potranno raggiungere anche i 100 km/h accompagnate da cieli uggiosi e possibili pioviggini e pulviscolo desertico nelle aree interne.