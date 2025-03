Jonadi, una passeggiata ecologica per ripulire via Pirandello. Signoretta: «Meglio dare l’esempio che rimanere comodamente seduti»

Sono la partecipazione, il più sincero rispetto per le regole e, soprattutto, un gran bene al proprio territorio. Sono essenzialmente questi i principi che permettono a un paese di distinguersi e di essere anche il punto di riferimento per un lodevole senso civico. Altra bella iniziativa da parte dell‘amministrazione comunale di Jonadi, guidata dal sindaco Fabio Signoretta, mossa sempre dalla convinzione di poter cambiare le cose, e di cambiarle in meglio a partire proprio dall’ambiente.

La soddisfazione del sindaco Signoretta

Una passeggiata ecologica molto partecipata questa mattina ha infatti consentito di ripulire per la quarta volta Via Pirandello, la strada di confine tra Jonadi e Vibo Valentia. Un’iniziativa condivisa tra la già citata Amministrazione Comunale, il Comune di Vibo Valentia e Plastic Free. Ma soprattutto un’iniziativa a cui hanno partecipato tanti cittadini, i quali hanno dato una risposta importante.

Di ringraziamento e tanta soddisfazione le parole del primo cittadino, Fabio Signoretta: «È stata un’iniziativa straordinaria, per la quale mi sento di ringraziare l’Assessore di Vibo Marco Miceli, la referente di Plastic Free Aurora Navarra ma soprattutto tutte le cittadine e i cittadini che hanno partecipato. Credo che dare l’esempio, valga molto di più rispetto a rimanere comodamente seduti a lamentarsi. Con questa mattinata noi siamo arrivati alla quarantacinquesima giornata di volontariato negli ultimi due anni e mezzo e questo è stato possibile esclusivamente con il coinvolgimento attivo della comunità. Ne sono davvero orgoglioso».