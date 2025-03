Vibonese avvolto dalla nebbia: l’alto tasso di umidità causa banchi molto fitti con visibilità di pochi metri

Nelle prossime ore condizioni meteo in peggioramento: stanotte arrivano anche i temporali. La perturbazione scaccerà la "pioggia rossa" causata dalla sabbia del Sahara

Nelle prossime ore peggiorano le condizioni meteo in tutta la Calabria. Nel Vibonese, così come su tutta la fascia tirrenica, piogge e temporali arriveranno in nottata e intanto a farla da padrone è la nebbia. L’alto tasso di umidità sta causando la formazione di banchi di nebbia soprattutto nelle aree interne, dove la visibilità risulta anche al di sotto dei 200 metri.

Le previsioni per le prossime ore

Come previsto, dunque, il maltempo sta iniziando ad interessare la nostra regione con le prime precipitazioni localmente moderate specie lungo le aree joniche della Calabria. Nelle prossime ore tale perturbazione si avvicinerà verso sud apportando un generale peggioramento: a partire dalla tarda serata piogge e locali temporali interesseranno tutto il versante jonico del Reggino, Catanzarese e Crotonese e relative aree interne con accumuli che localmente potranno risultare abbondanti.

Nel corso della notte il maltempo si espanderà sul resto della regione e in particolare nelle aree interne e sulla fascia tirrenica. La perturbazione porterà correnti occidentali, causando l’allontanamento del pulviscolo sahariano verso sud eliminando così il fenomeno della “pioggia rossa” che nelle scorse ore aveva interessato i cieli calabresi.