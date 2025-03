Allerta arancione oggi e domani nel Vibonese: i Comuni cominciano a chiudere le scuole – LIVE

È allerta arancione sull’intero territorio vibonese sul resto della Calabria. L’ondata di maltempo che nelle ultime ore si è abbattuta sulla regione sta flagellando con piogge intense il territorio vibonese, sul quale grava anche una fitta nebbia che sta causando non pochi problemi alla circolazione soprattutto sulle aree interne. Da qui la decisione della Protezione civile di alzare il livello di allerta da gialla ad arancione, anche per la giornata di domani. Sono previste, infatti, altre intense precipitazioni, con temporali e vento forte. Una situazione che determinerà sicuramente la chiusura di molti istituti scolastici a seguito delle relative ordinanze dei sindaci.

Nelle prossime ore la collocazione del minimo di bassa pressione a ridosso della Campania continuerà a richiamare aria umida da Sud ma soprattutto farà risalire precipitazioni localmente intense verso le Regione. In particolare nel tardo pomeriggio e nella serata sono previste piogge e locali temporali di forte intensità dapprima lungo il versante Tirrenico e successivamente nelle aree interne della Regione e lungo il versante jonico, con accumuli che potranno essere anche abbondanti. In particolare le aree più a rischio forti piogge saranno quelle interne Reggine, Vibonesi e Catanzaresi ma con precipitazioni abbondanti anche lungo la fascia Jonica Reggina, Catanzarese e sull’alto Tirreno Cosentino. In merito a ciò la protezione civile insieme al centro funzionale multirischi Arpacal ha emesso un’allerta meteo arancione per l’intero territorio Regionale.

Scuole chiuse (in aggiornamento)