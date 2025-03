Due ondate di maltempo in arrivo: si comincia stanotte, poi migliora un po’ e sabato si ricomincia

L’allontanamento della perturbazione ha apportato un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche nella giornata odierna, con cieli che si sono mantenuti poco nuvolosi e con qualche debole piovasco solo nelle aree interne del territorio. Tuttavia nelle prossime ore è atteso un nuovo peggioramento del tempo: una nuova perturbazione infatti avanzerà da ovest raggiungendo le aree costiere per poi espandersi nelle relative aree interne nella notte. Il tutto interesserà il territorio fino alla mattinata/primo pomeriggio di domani per poi evolversi in un generale e apparente miglioramento prima di un nuovo peggioramento che avremo nella giornata di sabato. Ad accompagnare la perturbazione saranno anche venti occidentali che soffieranno localmente di moderata intensità specie lungo i pendii dei monti.