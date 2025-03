Jonadi, una giornata ecologica per disfarsi di cellullari vecchi e piccoli elettrodomestici: ecco quando e come

“Perché buttarlo per strada? Portalo a noi!”. Questo il titolo dell’iniziativa ecologica promossa dall’amministrazione comunale di Jonadi. L’appuntamento è per sabato 5 aprile, dalle 9 alle 11, frangente della giornata in cui l’Ente territoriale propone una raccolta straordinaria dei piccoli Raee, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nell’occasione i cittadini avranno la possibilità di conferire questa tipologia di spazzatura presso la postazione che sarà realizzata all’interno del parcheggio del Centro Commerciale “Le Cicale”, a Vena di Jonadi. Nell’area di raccolta sarà presente anche del personale addetto al ritiro, pronto a garantire un conferimento sicuro e conforme alle normative. «L’iniziativa – si sottolinea al riguardo dalla sede municipale – nasce con l’obiettivo di agevolare i cittadini nello smaltimento corretto di questi rifiuti, già previsto su prenotazione, ma ora reso ancora più accessibile grazie a questa giornata di raccolta, pensata per velocizzare il servizio, ottimizzare la gestione dei conferimenti e contrastare il fenomeno dell’abbandono sul territorio. I Raee – si aggiunge – comprendono oggetti di uso quotidiano come cellulari, pc, tv, lampade a led, rasoi elettrici, piccoli elettrodomestici, giocattoli elettronici, bilance, phon, radio, strumenti musicali, videoregistratori, sveglie e molto altro.

Si tratta di rifiuti particolari che contengono sostanze potenzialmente pericolose per l’ambiente e la salute se dispersi in modo scorretto, come metalli pesanti, gas nocivi e componenti non biodegradabili. Smaltirli adeguatamente significa proteggere il suolo, l’acqua e l’aria da inquinamento e contaminazioni». Nell’occasione giunge anche l’appello del sindaco Fabio Signoretta alla cittadinanza a partecipare attivamente all’iniziativa, «contribuendo alla tutela dell’ambiente e al decoro urbano del nostro territorio». Dallo stesso anche il sentito ringraziamento rivolto alla ditta incaricata del servizio, all’Ufficio tecnico comunale e all’assessore con delega all’Ambiente Angelo Francesco Gentile «per l’impegno profuso nell’organizzazione».