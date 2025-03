Meteo Vibonese, si replica: fino a mercoledì piogge e temporali alternati a momenti di pausa

La settimana appena conclusa è stata caratterizzata da giorni molto piovosi su tutto il territorio con accumuli localmente anche abbondanti. Questo a causa di un’area di bassa pressione presente nel basso Mediterraneo il quale ha apportato piogge sparse, localmente anche a carattere temporalesco, accompagnati da forti venti e mari molto mossi. Tale situazione resterà invariata anche nei primissimi giorni della nuova settimana: la bassa pressione infatti tenderà a rimanere ancora salda al Sud Italia apportando maltempo sparso e temperature nella media del periodo.

La nuova settimana inizierà dunque con un lunedì molto variabile fin dal mattino con cieli molto nuvolosi ma con basso rischio di precipitazioni; nel pomeriggio però un generale peggioramento raggiungerà le aree Tirreniche con piogge in espansione nelle aree interne dove non sono da escludere locali temporali. Un generale miglioramento lo avremo invece dalla serata con nubi sparse e qualche debole piovasco nelle aree montuose.

Le precipitazioni, alternate a fasi più asciutte, interesseranno il territorio fino alla giornata di mercoledì per poi avere una breve pausa dal maltempo e con temperature che resteranno salde nelle medie stagionali.