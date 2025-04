Rifiuti abbandonati in strada a Vibo, in 15 identificati e sanzionati. Miceli: «Tolleranza zero»

Con l’ausilio dei sistemi di videosorveglianza sono stati beccati diversi trasgressori. L’assessore all’Ambiente: «Necessario non abbassare la guardia, a febbraio nuovo record per la differenziata»

Pugno duro dell’amministrazione comunale di Vibo Valentia contro chi inquina il territorio abbandonando indiscriminatamente i rifiuti lungo le strade. Grazie ad una coordinata attività di controllo, svolta in sinergia tra la Polizia locale e la ditta Muraca, fanno sapere da Palazzo Luigi Razza, sono scattate diverse sanzioni amministrative (15 solo nell’ultimo mese) anche nelle zone, da sempre, più critiche. Con l’ausilio delle immagini di videosorveglianza ed altri mezzi (anche appostamenti operati da personale della Polizia locale con veicoli non reclamizzati), è stato possibile immortalare e quindi identificare gli autori di alcuni abbandoni indiscriminati di rifiuti in particolare in via Nicola Froggio, nel quartiere Affaccio.

«La nostra azione prosegue e si intensifica – afferma l’assessore all’Ambiente Marco Miceli – poiché accanto ad una attività di sensibilizzazione che stiamo portando avanti da diverso tempo ormai, con risultato e riscontro della cittadinanza ottimi, è necessario non abbassare la guardia e reprimere quelli che sono dei veri e propri reati ambientali. Intendo quindi ringraziare la Polizia locale e la Muraca per la collaborazione preziosa. Altresì voglio ringraziare tutti i cittadini vibonesi che continuano a rispettare l’ambiente ed il decoro attuando una raccolta differenziata di qualità. Sono lieto di annunciare, infatti, che, relativamente al mese di febbraio, abbiamo tagliato il record con il 78,76% di differenziata, e dalle prime stime a marzo dovremmo aver superato addirittura quota 80%, quindi gli iniziali piccoli disagi per il nuovo calendario sono ampiamente superati. Un risultato straordinario frutto dell’azione congiunta dell’ente, degli operatori della ditta Muraca che ogni giorno alacremente con passione e dedizione svolgono il loro lavoro, e soprattutto della cittadinanza. Ribadisco che contro gli incivili – conclude Miceli – continua la nostra politica di tolleranza zero, ed il controllo del territorio con la videosorveglianza verrà presto esteso anche ad altre zone che hanno presentato criticità».