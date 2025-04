Vibo, al Parco urbano presto un’area tutta dedicata ai cani: arriva l’ok della Giunta comunale

A breve in una delle aree verdi di Vibo Valentia, nello specifico al parco urbano di Moderata Durant, anche i cani avranno il loro spazio, infatti sarà realizzata un’area di sgambamento. A comunicarlo l’amministrazione comunale in una nota: «Riconoscendo il valore del benessere animale ed andando incontro alle istanze di una molteplicità di cittadini, la giunta comunale di Vibo Valentia ha approvato la realizzazione di un’area per gli amici a quattro zampe. L’iniziativa rientra tra gli obiettivi principali dell’attuale amministrazione che considera importante, a livello sociale, il ruolo che gli animali da affezione rivestono nei confronti della popolazione anziana, dei bambini, delle persone sole, ed anche per aumentare la sicurezza nella convivenza tra la popolazione canina e la cittadinanza».

Non sono tardate ad arrivare, inoltre, le parole degli assessori che hanno portato l’atto in giunta, Marco Miceli (Ambiente) e Salvatore Monteleone (Lavori pubblici) i quali ne hanno sottolineato l’importanza: «Le aree sgambamento consentono di lasciare liberi i cani in sicurezza in ambiente cittadino e garantiscono numerosi benefici: consumare il surplus energetico; sviluppare o mantenere una corretta modalità di approccio sociale anche giocando con altri cani; relazionarsi con il proprietario liberi dal guinzaglio. Un atto importante che conferma l’attenzione dell’amministrazione su questo tema».

I due amministratori, hanno, inoltre ringraziato la consigliera Alessandra Grimaldi per il lavoro profuso in questo senso: «La sua determinazione ha consentito di accelerare l’iter di una pratica che come amministrazione consideriamo importante, anche perché largamente richiesta, da anni, da tantissimi cittadini possessori di cani». La stessa Grimaldi ha commentato, evidenziando che: «Inizia a prendere forma concreta la proposta avanzata in seconda commissione nel mese di settembre. Una proposta avanzata congiuntamente al collega Nicola Staropoli e condivisa anche dagli altri commissari, con la preziosa collaborazione della dirigente Lorena Callisti. Ora si avvia l’iter per la creazione di un luogo lungamente atteso, che sarà interamente dedicato agli amici a quattro zampe. Per questo, il mio ringraziamento sentito va agli assessori Monteleone e Miceli ed al sindaco Enzo Romeo, che ancora una volta hanno dimostrato grande sensibilità verso temi importanti come il benessere animale».