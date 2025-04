Meteo Vibonese, Domenica delle Palme con caldo africano: la sabbia torna a colorare i cieli (e le auto) di rosso

Nel fine settimana l’umidità porterà nuvole e qualche debole precipitazione. Temperature in forte aumento con punte di 27 gradi

La perturbazione che sta per scivolare ad ovest dell’Italia causerà un richiamo di aria molto calda e umida da Nord a partire dal weekend ma in particolare nei primi giorni della prossima settimana, con temperature in forte aumento e valori ben oltre la media del periodo.

Come accennato negli scorsi articoli, il weekend delle Palme sarà dunque caratterizzato da clima molto mite su tutto il territorio Vibonese con temperature che raggiungeranno i 22-24°C specie lungo le coste, ma con picchi che potranno raggiungere anche i 26-27°C nelle aree più interne tra cui Soriano, Paravati, Mileto e aree limitrofe.

Le condizioni meteorologiche non saranno prettamente stabili: con l’arrivo dell’umidità infatti i cieli tenderanno a rimanere coperti e uggiosi su tutto il territorio con possibili pioviggini che interesseranno soprattutto le aree più interne. Pioviggini che però saranno accompagnati da “pioggia rossa”: come tutti i richiami sciroccali infatti, i venti in quota di scirocco trasporteranno tanto pulviscolo sahariano che cadrà dunque al suolo e rendendo l’atmosfera giallognola e uggiosa. Inoltre saranno possibili nebbie su gran parte delle aree interne.