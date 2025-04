Discarica abusiva a Pizzoni, il Comune ripulisce l’area e annuncia l’installazione di fototrappole

Una montagna di rifiuti, di ogni genere. Una vera e propria discarica abusiva quella che insisteva a Pizzoni lungo la strada pedemontana Savini–Vallelonga e che su impulso dell’amministrazione comunale si è provveduto a ripulire. Non è la prima volta che il Comune interviene, infatti già nel 2021 un tratto di quella stessa strada era stato deturpato da un altrettanto grande quantità di rifiuti, ma nonostante ciò, la storia si è ripetuta. In mezzo ai cumuli di spazzatura bonificati ora c’era di tutto tra cui anche pneumatici, vecchi elettrodomestici, pezzi di automobili; insomma un danno ambientale non da poco.

Proprio per questo l’amministrazione ha denunciato quanto accaduto sui suoi canali social: «Le discariche abusive sono un problema grave che affligge la comunità e l’ambiente. Il nostro impegno è quello di rimuoverle. Ciò che ci lascia senza parole è che non è la prima volta che si verifica questa situazione. Di certo gli autori incivili di questi gesti si dovrebbero vergognare. È segno di totale mancanza di rispetto per l’ambiente e per il nostro territorio». Il Comune, dunque, è ora orientato a prendere provvedimenti: «Ma nel breve periodo possibile, verrà realizzata la videosorveglianza con l’utilizzo anche di foto trappole e gli autori verranno denunciati alle autorità».