Meteo Vibonese, ancora cieli carichi di sabbia e pioggia rossa. Poi in arrivo venti di tempesta con raffiche oltre i 100 km/h

L’area di bassa pressione ad ovest dell’Italia non cesserà di richiamare aria umida dai quadranti meridionali e anzi, nella giornata odierna, l’approfondimento del minimo pressorio apporterà un ulteriore richiamo di aria umida seguito da un notevole rinforzo dei venti.

Giornata uggiosa

La giornata odierna inizierà con una mattinata ancora uggiosa su gran parte del territorio con cieli nuvolosi e tanta sabbia del Sahara nei cieli. Non sono da escludere locali pioviggini accompagnate da tanta sabbia nelle aree interne. Nel pomeriggio qualche piovasco sporco interesserà ancora le aree interne ma con precipitazioni che non saranno degne di note. Altrove cieli nuvolosi ma con basso rischio di precipitazioni. In serata/nottata si avranno ancora condizioni meteorologiche variabili con cieli nuvolosi ovunque e qualche possibile e debole pioviggine lungo le aree interne. Le temperature rimarranno ancora stazionarie ovunque con valori fino ai 25-26°C lungo il versante Tirrenico e relative aree interne.

Forti venti di tempesta in arrivo

Come detto l’approfondimento del minimo di bassa pressione farà aumentare l’intensità dei venti su tutta la

Regione. In particolare però i venti di scirocco soffieranno molto forti e localmente con intensità di tempesta ad iniziare dal tardo pomeriggio lungo le aree costiere del Vibonese e sui crinali dei monti: qui sono previste raffiche che potranno superare i 100 km/h lungo le coste, ma con picchi fino ai 130-140 km/h sui pendii delle vette dei monti delle Serre.