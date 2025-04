Riciclo di plastica e metalli, anche Vibo partecipa alla gara “Un sacco in Comune”: in palio 10mila euro per le scuole

Il Comune di Vibo Valentia è pronto ad una nuova sfida sul fronte della raccolta differenziata e della sensibilizzazione. Insieme agli altri quattro capoluoghi di provincia partecipa al progetto ”Un sacco in Comune”, che ha ottenuto il patrocinio delle Regione Calabria ed è stato presentato nel corso di una conferenza stampa alla Cittadella alla quale ha preso parte l’assessore all’ambiente Marco Miceli accompagnato dalla dirigente del settore ambiente Lorena Callisti, insieme agli amministratori degli altri Comuni, ai vertici del dipartimento ambiente della Regione con il dirigente Salvatore Siviglia e l’assessore Giovanni Calabrese, unitamente ai rappresentanti dei consorzi proponenti: Cial, Corepla e Ricrea.

«L’amministrazione comunale di Vibo Valentia – ha dichiarato l’assessore Miceli – sta lavorando alacremente per accrescere non soltanto i dati sulla percentuale di raccolta differenziata, che nello scorso mese di marzo ha addirittura superato l’80%, ma anche sul fronte della repressione di piccole sacche di incivili che ancora persistono, e soprattutto sulla sensibilizzazione. ”Un sacco in Comune” è una bellissima iniziativa che rientra a pieno nello spirito del nostro Comune, che fa della partecipazione diretta del cittadino un plus indispensabile al raggiungimento di quegli obiettivi di salvaguardia e benessere ambientale propri di una società moderna e civile».

L’iniziativa, partita ufficialmente il primo aprile, coinvolgerà fino al 30 giugno, i cinque capoluoghi di provincia calabresi, l’obiettivo per i comuni è uno solo, raccogliere più imballaggi in alluminio, plastica e acciaio nella raccolta differenziata domestica, dimostrando così attenzione e cura verso l’ambiente e il proprio territorio. Il Comune che si distinguerà per la percentuale maggiore di rifiuti raccolti, nel periodo della sfida, vincerà un buono digitale del valore di 10mila euro da devolvere alle scuole del proprio territorio comunale per l’acquisto di materiale didattico.