Meteo Vibonese, a Pasqua e Pasquetta il tempo dovrebbe reggere: nuvole alte, temperature in aumento e (quasi) niente pioggia

Dopo il passaggio della perturbazione che ha apportato locali piovaschi sulla Calabria specie Tirrenica, ecco che durante il weekend di Pasqua avremo un temporaneo rinforzo dell’alta pressione su tutto il Mediterraneo con tempo stabile e temperature in generale aumento. Lo sguardo però va soprattutto alle condizioni meteorologiche per la giornata di Pasqua e di Pasquetta, dove per tradizione si effettuano gite fuori porta.

Nel Vibonese la giornata di Pasqua inizierà con una mattinata variabile su gran parte del territorio con nubi sparse in particolare su tutta la costa da Pizzo a Tropea. Nel pomeriggio si avrà un generale aumento della nuvolosità a causa del passaggio di nubi medio basse, anche se comunque non sono previste precipitazioni. Stesso discorso lo avremo durante le ore serali e notturne con cieli localmente nuvolosi ma senza rischio di precipitazioni.

La giornata di Pasquetta inizierà con una mattinata caratterizzata da nubi alte su tutto il territorio Vibonese ma senza rischio di precipitazioni. Nubi localmente compatte lungo le aree Vibonesi e in particolare su Tropea, Zambrone, Pizzo, Ricadi, Joppolo e aree limitrofe ma con basso rischio di precipitazioni. In serata saranno possibili invece locali piovaschi lungo le aree Tirreniche e in particolare tra le aree di Tropea e Reggio Calabria, anche se comunque i fenomeni non saranno degni di nota.

Le temperature sono previste in aumento con valori intorno ai 18-20°C con qualche punta fino ai 22°C nelle aree di Nicotera, Tropea e aree limitrofe.

Settori interni e aree montuose

La giornata di Pasqua inizierà con una mattinata stabile su tutte le aree interne della Regione con cieli che si

manterranno sereni. Nel pomeriggio si avranno invece ampie schiarite ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi sulla bassa Calabria tra cui Mileto, Dasà e aree limitrofe.

La giornata di Pasquetta inizierà con una mattinata caratterizzata da nubi sparse sulle Serre nonché nelle aree interne della bassa Calabria come Soriano, Simbario e aree limitrofe.

Nel pomeriggio tali nubi potranno apportare qualche locale pioggia sui monti della Sila, Pollino, Serre e Aspromonte e in particolare a Mongiana, Fabrizia. Altrove invece si avranno nubi sparse ma con basso rischio di precipitazioni. In serata/nottata si avranno locali schiarite specie nelle aree dell’alta Calabria, mentre non sono da escludere ancora locali piovaschi nelle aree interne della bassa Calabria.

Le temperature sono previste in aumento ovunque con valori che sui monti della Sila, Pollino e Aspromonte potranno mantenersi intorno ai 12-14°C, mentre sulle Serre il termometro si manterrà intorno ai 14-16°C. Anche nelle aree della bassa Calabria si avranno temperature più elevate con valori che si manterranno intorno ai 22-24°C su Maierato, Mileto, Paravati, Soriano e aree limitrofe.