Tropea diventa “Comune amico delle tartarughe marine” grazie all’intesa con Legambiente per la tutela dei siti di nidificazione

Il Comune di Tropea ha siglato un importante protocollo d’intesa con Legambiente per la tutela della specie Caretta caretta e la salvaguardia degli habitat costieri. L’iniziativa, denominata “Life Turtlenest – keep them safe – Comuni amici delle tartarughe marine”, vede l’Ente impegnato in una serie di azioni concrete per la conservazione delle tartarughe marine. Il documento, approvato con delibera della Commissione straordinaria, prevede l’adozione di «misure volte a proteggere i siti di nidificazione», come la «pulizia manuale delle spiagge per tutelare la vegetazione dunale, il divieto di transito dei mezzi a motore sulle spiagge e la limitazione dell’inquinamento luminoso e acustico notturno».

Il Comune si impegna inoltre a «collaborare con i gestori degli stabilimenti balneari per una organizzazione più responsabile delle spiagge, promuovendo il posizionamento corretto di lettini e ombrelloni e la riduzione dell’ingombro delle attrezzature mobili».

Leggi anche ⬇️ Tartaruga spiaggiata a Pizzo, continua la moria di Caretta Caretta lungo la Costa degli dei

Legambiente, da parte sua, riconoscerà al Comune di Tropea il titolo di “Comune amico delle tartarughe marine”, dando visibilità all’iniziativa attraverso i propri canali di comunicazione, e si impegna a «realizzare attività di carattere scientifico, culturale e formativo sulla tutela delle tartarughe marine e della biodiversità marina». Questo protocollo d’intesa recentemente siglato rappresenta un passo importante per la tutela dell’ambiente costiero di Tropea e per la conservazione di una specie simbolo della biodiversità marina.