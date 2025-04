Bivona, Comune e dipendenti Baker Hughes puliscono via San Pietro: «Individuati alcuni degli incivili che abbandonano rifiuti per strada»

Si è svolta stamattina in occasione della Giornata della terra, l’iniziativa proposta dalla Baker Hughes e a cui ha aderito anche il Comune di Vibo Valentia, con la partecipazione di tanti cittadini e dipendenti dell’azienda promotrice che insieme hanno ripulito un lungo tratto in contrada San Pietro, nella frazione Bivona, con il plauso del sindaco Enzo Romeo giunto sul posto appositamente. «Una strada – si legge in una nota diffusa dall’amministrazione comunale – spesso preda del degrado a causa di incivili che abbandonano indiscriminatamente rifiuti ai margini della carreggiata. Sono stati individuati, inoltre, alcuni trasgressori, esaminando il contenuto dei sacchetti abbandonati, addirittura è stata rinvenuta anche una carta di identità di un residente della zona. Nei riguardi di chi ha violato le regole saranno dunque applicate le ammende penali da mille a diecimila euro per come previste dalla legge 137/2023».

Non sono tardate ad arrivare, inoltre, le parole dell’assessore Marco Miceli cha ha sottolineato: «Abbiamo scelto di puntare su questa strada proprio perché, troppo spesso, è divenuta un simbolo del degrado, noi invece vogliamo affermare il rispetto della legge e la tutela dell’ambiente, anche per mandare un messaggio a chi sporca e inquina: sul nostro territorio non devono esistere terre di nessuno, noi ci siamo e lavoriamo affinché si cresca nel rispetto dell’ecosistema che ci circonda».

Con questa iniziativa il Comune si è fatto per altro carico del ripristino di una strada che è di competenza del Corap, infatti nelle sue parole Miceli ha anche messo in luce che: «Con le dovute autorizzazioni, abbiamo puntato su via San Pietro mettendo anche a disposizione i mezzi e gli operatori della ditta Muraca, coordinati da Rino Farfaglia, che ringrazio sentitamente, i quali hanno svolto il compito di raccogliere tutto il materiale che verrà ora conferito e smaltito».