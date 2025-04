Jonadi, il Comune attiva il servizio permanente di raccolta delle pile esauste: ecco i 3 punti individuati

A Jonadi attivato un nuovo servizio permanente dedicato alla raccolta delle pile esauste, finalizzato alla corretta gestione di questo rifiuto pericoloso e al miglioramento della qualità ambientale del territorio. L’annuncio è della stessa amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabio Signoretta, il quale nell’occasione ci tiene ad esprimere un sentito ringraziamento all’Ufficio tecnico comunale, all’assessore all’Ambiente Angelo Gentile e alla ditta incaricata «per la collaborazione e l’impegno profuso nella realizzazione di questa iniziativa, intervento che si inserisce all’interno di una più ampia strategia volta al miglioramento dell’efficienza dei servizi ambientali e alla promozione di comportamenti responsabili e rispettosi del bene comune». Dal primo cittadino anche l’invito alla popolazione di Jonadi «ad utilizzare i contenitori nel rispetto delle modalità previste, contribuendo in tal modo alla tutela dell’ambiente e alla salvaguardia del territorio». Le pile esauste contengono al loro interno metalli pesanti e sostanze potenzialmente nocive per l’ambiente e la salute pubblica.

Il loro smaltimento improprio comporta rischi rilevanti per la contaminazione del suolo e delle falde acquifere, oltre a possibili danni agli ecosistemi. La raccolta separata delle pile rappresenta pertanto un passaggio fondamentale per una gestione sostenibile dei rifiuti e per la prevenzione dell’inquinamento ambientale. Tre i punti di raccolta individuati dall’amministrazione comunale per garantire un’adeguata copertura territoriale e per agevolare l’utenza nel corretto conferimento. Uno a Jonadi centro, nei pressi del municipio (Piazza Italia), l’altro davanti alla Delegazione municipale di Vena di Jonadi (Località Aeroporto) e l’ultimo, infine, nei pressi del Centro commerciale Le Cicale, anch’esso nella frazione Vena di Jonadi.