Meteo Vibonese, weekend con mattinate stabili e pomeriggi piovosi: migliora da domenica sera

Dopo la giornata del 25 Aprile trascorsa con condizioni meteorologiche praticamente quasi perfette e con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte del territorio, ecco che il weekend ci riserverà qualche locale instabilità a causa di correnti di aria fresca in quota che continueranno a scivolare da Nord.

Previsioni meteo sabato

La giornata di sabato inizierà con una mattinata stabile su parte del territorio Vibonese con cieli sereni o poco nuvolosi nelle aree interne. Qualche nube più compatta la troveremo sui versanti costieri dove non sono da escludere locali piovaschi. Nelle ore pomeridiane assisteremo però ad un generale aumento della nuvolosità e in particolare nelle aree interne e montuose dove sono previste piogge e locali temporali specie sulle Serre e aree interne limitrofe mentre altrove si avranno nubi ma con basso rischio di precipitazioni. Migliora ovunque in serata con cieli che si manterranno poco o parzialmente nuvolosi.

Previsioni meteo domenica

La giornata di domenica inizierà sulla falsa riga della giornata precedente con una mattinata stabile su gran parte del territorio e in particolare sulle aree interne dove i cieli si manterranno sereni o poco nuvolosi. Qualche nube più irregolare sarà possibile invece lungo il versante costiero dove non sono da escludere pioviggini. Nel pomeriggio assisteremo nuovamente ad un generale aumento della nuvolosità e in particolare nelle aree montuose con piogge e locali temporali sulle con precipitazioni localmente anche intense; precipitazioni che potranno raggiungere anche le aree costiere Tirreniche e immediate aree interne. Un generale miglioramento invece è atteso nelle ore serali con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi.

Temperature e venti

Le temperature sono previste stazionarie ovunque con valori che si manterranno leggermente al di sotto delle medie stagionali. Saranno possibili picchi fino ai 20°C lungo le aree costiere, mentre altrove il termometro non dovrebbe superare i 15-16°C. I venti continueranno a soffiare da ovest nella giornata di sabato con intensità moderata in particolare lungo i versanti montuosi; variabili invece nella giornata di domenica con intensità prettamente debole ovunque.