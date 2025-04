Rombiolo, tutto pronto per l’iniziativa “Trekking sul Poro. Passeggiata tra i campi di grano”

L’appuntamento per l’escursione alla scoperta del patrimonio naturalistico dell’entroterra Vibonese promossa dalla locale Pro Loco è per domani 27 aprile

“Trekking sul Poro. Passeggiata tra i campi di grano”. Questo il titolo della salutare iniziativa alla scoperta del patrimonio naturalistico dell’entroterra Vibonese promossa dall’associazione turistica Pro Loco di Rombiolo presieduta da Alessia Gerace. L’appuntamento per tutti gli appassionati del settore è per domani 27 aprile, alle 8.30, orario in cui nella zona industriale della stessa Rombiolo (nei pressi dell’Amd International Srl) è previsto il raduno di tutti i partecipanti. Poco dopo ci sarà il trasferimento in automobile presso la chiesa parrocchiale San Michele di località Colarizzi (con parcheggio in area dedicata) e, alle 9, il successivo inizio dell’escursione tra gli splendidi paesaggi naturalisti dell’altopiano del Poro, lungo un percorso ad anello di circa 6 chilometri che, appunto, per quasi due ore permetterà ai protagonisti dell’avventura di trekking di ammirare gli estesi campi di grano e le piantagioni tipiche del territorio circostante.

Tra l’altro, in piena sintonia con gli obiettivi prefissati dalla stessa presidente della locale Pro Loco, Alessia Gerace, e dai suoi più stretti collaboratori, che sono proprio quelli di promuovere il turismo lento e sostenibile, offrendo esperienze autentiche di immersione nella natura, a misura d’uomo e lontane dal ritmo fenetico che contraddistingue al mondo d’oggi la vita di tutti i giorni. Il percorso “Trekking sul Poro. Passeggiata tra i campi di grano” è caratterizzato da un dislivello complessivo di circa 100 metri.