Meteo Vibonese: aria fresca e ultimi temporali pomeridiani, poi un Primo Maggio di bel tempo

Correnti di aria fresca in quota continueranno ad interessare ancora il Mediterraneo e la nostra Regione apportando una generale instabilità pomeridiana in particolare sui monti, ma con possibili sconfinamenti fin verso le aree costiere.

Temporali pomeridiani

La giornata di oggi inizierà dunque con una mattinata molto stabile su tutto il Vibonese con cieli che si manterranno sereni o al più poco nuvolosi ovunque. Ecco però che nel pomeriggio assisteremo al consueto e generale aumento della nuvolosità con piogge e locali temporali in formazione nelle aree montuose delle Serre dove le precipitazioni saranno a tratti anche intense e accompagnate da grandinate. Le piogge interesseranno anche le aree interne del territorio e non sono da escludere locali sconfinamenti fin verso le aree costiere. In serata è atteso invece un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche con tempo stabile ovunque e con cieli che si manterranno sereni.

Le temperature sono previste stazionarie ovunque con valori tipici del periodo, mentre i venti saranno deboli/moderati dai quadranti occidentali.

Ponte del 1° Maggio stabile

Tale area di bassa pressione si sposterà già nella giornata di domani verso est apportando un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche su tutta la Regione: l’innalzamento dell’alta pressione infatti inizierà a regalarci condizioni stabili e con temperature in generale rialzo. Questo vorrà dire che la giornata del 1° Maggio sarà caratterizzata da bel tempo su tutta la Calabria con temperature lievemente al di sopra delle medie stagionali e clima molto mite ovunque, condizioni ideali per trascorrere il ponte festivo fuori porta.