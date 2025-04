Briatico, il Comune dichiara guerra a chi getta la propria spazzatura nei cestini pubblici e nei contenitori altrui: «Tolleranza zero»

Nel mirino dell'Ente i cittadini che non si rassegnano alla fine dei cassonetti dell'indifferenziata: «Pesanti sanzioni per chi sgarra, è una questione di civiltà»

Il Comune di Briatico ha diffuso un avviso sui social per ribadire il «divieto assoluto di inserire sacchi di rifiuti non differenziati nei cestini getta-carte e di gettare arbitrariamente l’immondizia nei contenitori altrui». Un comportamento che, come sottolineano le autorità locali, rischia di «vanificare gli sforzi della maggioranza dei cittadini, impegnati nella corretta gestione dei rifiuti». L’appello non è solo un monito, ma una vera e propria chiamata alla responsabilità collettiva. «Il rispetto delle regole – hanno fatto sapere dalla sede municipale – diventa fondamentale per garantire un ambiente pulito e dignitoso». Il Comune insiste sulla «necessità di educare e sensibilizzare la popolazione, affinché il senso civico prevalga su atteggiamenti di superficialità e noncuranza».

«Per chi trasgredisce – hanno sottolineato dal Comune -, la tolleranza sarà pari a zero». Sono infatti previste «pesanti sanzioni per chi non rispetta le disposizioni». Non si tratta solo di un problema ambientale, ma di una «questione di civiltà». Il Comune di Briatico chiede ai suoi cittadini di fare la propria parte, perché il decoro urbano è un patrimonio di tutti. L’invito è chiaro: rispettare le regole per un paese più pulito e vivibile.