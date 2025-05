Parchi marini regionali, alla Tonnara di Bivona il secondo forum della Carta europea del turismo sostenibile

L’incontro in programma il 6 maggio si focalizzerà sull'elaborazione del piano d'azione del progetto coinvolgendo le organizzazioni e gli enti direttamente interessati

Si svolgerà martedì prossimo, 6 maggio, a partire dalle ore 11 nei locali della Tonnara di Bivona, sede operativa dell’Ente parchi marini Calabria, il secondo di una serie di forum che vedranno l’Ente impegnato fino a novembre, in tema di parchi marini e futuro sostenibile. «Il turismo sostenibile – è quanto si legge in una nota – rappresenta un’opportunità di sviluppo fondamentale per la Calabria perché offre la possibilità di creare occupazione vera, stabile e di qualità. La sua attuazione, attraverso il patrimonio naturale e storico che possiede la Calabria, è comunque un percorso lungo, che, già avviato dall’Ente parchi marini regionale con la costituzione del Forum, che ha fatto seguito – continua – all’adesione dell’Ente alla Carta europea del turismo sostenibile, intraprende adesso il suo percorso, ambizioso e strategico, che punta alla promozione e valorizzazione delle aree protette, attraverso un turismo rispettoso dell’ambiente, delle comunità e delle economie locali».

L’incontro si focalizzerà sull’identificazione del piano delle azioni, coinvolgendo direttamente gli enti e le organizzazioni che hanno già aderito al forum, che sono: «Parte attiva ed operativa, in quanto interpreti e portatori degli interessi del territorio di riferimento. Proprio loro potranno determinare il successo del progetto fornendo supporto, informazioni e risorse preziose per l’elaborazione del piano, tenendo presente che obiettivi fondamentali del forum, che durerà cinque anni, sono quelli della conservazione, attraverso la conoscenza del patrimonio ambientale e culturale da preservare per le generazioni future, e, al contempo, la promozione del territorio a beneficio delle comunità locali dei 6 parchi marini regionali e delle 28 zone speciali di conservazione che rappresentano il patrimonio dell’Ente».

L’evento sarà introdotto dal direttore generale dell’Ente parchi marini regionali, Raffaele Greco, a cui seguiranno gli interventi di: Roberto Cosentino, dirigente valorizzazione e promozione naturale del Dipartimento ambiente della Regione Calabria, Corrado Teofili, responsabile Cets e biodiversità di Federparchi, Pietro Pileci, responsabile Cets dell’Ente ed a presentare il forum sarà Maria Villani, responsabile progetti Federparchi. A chiudere l’incontro, infine, saranno le conclusioni del direttore Greco. Partecipare al forum è ancora possibile e l’iscrizione può essere effettuata attraverso questo link.