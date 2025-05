Al via la prima edizione del concorso “Mileto in fiore. Balconi e giardini fioriti” per combattere il degrado e colorare il paese

Al via la prima edizione del concorso “Mileto in fiore. Balconi e giardini fioriti”. A proporlo è il locale “Circolo Laudato sì”, nato sulla scia dell’omonima enciclica di Papa Francesco. L’iniziativa socio-ambientale nasce con l’intento di rendere più bello, gradevole e ospitale il patrimonio di edilizia residenziale pubblica della cittadina normanna attraverso l’utilizzo e il linguaggio dei fiori. Gli abitanti del luogo potranno inoltrare la loro richiesta di partecipazione al concorso dal primo maggio al 15 giugno, indicando il loro nome e la via della propria casa. Premi consistenti in buoni spesa per acquisto di fiori, sementi e piante o materiale di giardinaggio sono previsti per i primi 3 classificati, in base a quanto sarà deciso da un’apposita giuria composta da cinque membri, dopo il sopralluogo teso a una valutazione secondo i criteri di varietà e composizione di fiori e piante, migliore combinazione dei colori dei fiori, originalità del lavoro. L’intento degli organizzatori è di premiare l’impegno di chi, con piccoli gesti quotidiani, contribuisce a valorizzare l’immagine di Mileto, nella convinzione che curare gli spazi in cui si vive è un modo per volersi bene e per creare un ambiente favorevole all’accoglienza e al soggiorno.

Tra gli obiettivi prefissati dai promotori dell’iniziativa, anche quelli di contrastare i fenomeni diffusi di degrado e incuria sul territorio, affermare una coscienza civica che passa anche attraverso la cura del proprio balcone e giardino, promuovere la cultura del verde, svolgere un ruolo educativo e di sensibilizzazione per la cura dell’ambiente, incrementare la cittadinanza attiva e il senso di comunità contribuendo al miglioramento della qualità della vita e dell’ambiente urbano. Da qui l’invito finale del locale “Circolo Laudato sì” a riempire di fiori e piante Mileto. «Gli ambienti in cui viviamo – afferma al riguardo attingendo a un frammento di quanto scritto da Papa Francesco nell’omonima enciclica – influiscono sul nostro modo di vedere la vita, di sentire e di agire. Al tempo stesso, nella nostra stanza, nella nostra casa, nel nostro luogo di lavoro e nel nostro quartiere facciamo uso dell’ambiente per esprimere la nostra identità».