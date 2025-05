Tropea punta al riconoscimento di Comune Plastic free 2026: al via la prima giornata di sensibilizzazione ambientale

Domani nel centro storico si svolgerà la raccolta di mozziconi in collaborazione con l'associazione promotrice dell'evento e la partecipazione degli studenti del liceo scientifico Galluppi

Il Comune di Tropea continua il suo impegno nella salvaguardia dell’ambiente con una giornata di sensibilizzazione in collaborazione con l’associazione Plastic Free che si svolgerà domani a partire dalle ore 12:30 con un’iniziativa di raccolta di mozziconi di sigaretta abbandonati nel centro storico della città. L’evento vedrà la partecipazione attiva degli studenti del liceo Scientifico “P. Galluppi” di Tropea, grazie alla disponibilità del dirigente scolastico Nicola Antonio Cutuli. La delibera approvata dalla Commissione straordinaria dell’Ente, sottolinea l’importanza di «promuovere comportamenti responsabili e di rafforzare la consapevolezza dei danni causati dall’inquinamento da plastica e microplastiche».

Tropea è stata nominata “Comune Plastic Free 2024” durante la cerimonia di premiazione tenutasi a Milano lo scorso anno, un riconoscimento ufficiale per l’impegno dell’Ente verso le buone pratiche ambientali e l’attenzione riposta nei confronti dell’ambiente. La Commissione straordinaria ha inoltre espresso la volontà di voler «candidare la città per il riconoscimento anche per l’anno 2026».