Le antiche dimore contadine e le opportunità di sviluppo al centro di un convegno targato Legambiente Ricadi

Tanti gli spunti di riflessione nell’ambito dell’iniziativa che ha vantato la presenza di numerosi rappresentanti istituzionali. Il consigliere regionale De Nisi si è reso disponibile a presentare una proposta di legge per valorizzare il ricco patrimonio architettonico locale

Ha destato grande interesse e registrato un gran numero di presenze il convegno “L’Architettura rurale in Calabria. Conservazione e valorizzazione – tradizioni e prospettive”. L’incontro, organizzato dal circolo Legambiente Ricadi in collaborazione con i circoli Vibo Valentia e La Ginestra, ha acceso i riflettori sull’importante patrimonio architettonico rappresentato dalle numerose strutture storiche che caratterizzano le campagne del Poro e i centri storici dei borghi calabresi.

Dimore contadine, memoria e identità

Un approfondimento – si legge in una nota stampa di Legambiente – non solo architettonico ma anche storico, culturale, sociale, paesaggistico e antropologico delle antiche dimore contadine che versano in stato di abbandono con il rischio di una irreversibile perdita della nostra memoria storica, delle nostre radici e di una concreta opportunità di sviluppo economico e sociale. È innanzitutto emersa con chiarezza la necessità di collaborazione tra enti, associazionismo, ordini professionali, università e istituzioni culturali. Numerosi e molto apprezzati gli interventi dei relatori che hanno catalizzato l’interesse dei partecipanti.

Gli interventi

Dopo l’introduzione del presidente del Circolo Franco Saragò e dei saluti del sindaco di Ricadi Nicola Tripodi, si sono susseguiti gli interventi di Vincenzo Calzona, direttore dei Musei di Ricadi, Rosario Chimirri, docente di storia dell’architettura all’Unical, Antonio Varrà, referente dell’associazione Città della terra cruda Calabria e del presidente dell’associazione nazionale “Città della Terra Cruda” Marco Sideri. Gli intervenuti hanno analizzato gli aspetti tecnici, architettonici, storico culturali e turistici proponendo soluzioni perché ciò che resta di tale patrimonio venga tutelato. Il presidente dell’Ordine degli Architetti della provincia di Vibo Valentia, Fabio Foti, tra l’altro, nell’evidenziare i danni arrecati al territorio in anni di disattenzione, ha lanciato un appello ai tanti sindaci presenti affinché intervengano in modo convinto per invertire la rotta.

Le idee in campo

Molto apprezzati gli interventi del consigliere regionale Francesco De Nisi, il quale dopo un’attenta disamina della materia si è reso disponibile a presentare una proposta di legge che vada nella direzione auspicata dall’assemblea e del Direttore del Dipartimento Ambiente e Paesaggio della Regione Calabria, Salvatore Siviglia, che nel suo articolato intervento ha preso in esame le varie prospettive nell’ambito del tema trattato e lo stato dell’arte in Calabria, impegnandosi ad avviare quanto nelle sue competenze affinché possano essere recepite le istanze emerse dall’incontro. Presenti all’iniziativa numerosi sindaci e amministratori locali, politici, rappresentanti di associazioni, istituzioni scolastiche e istituzioni culturali.

Nei loro interventi, con le singole specificità, l’onorevole Dalila Nesci, i sindaci di Limbadi Pantaleone Mercuri e Drapia Alessandro Porcelli e gli assessori di Zambrone e Spilinga, Carrozzo e Pugliese hanno condiviso gli aspetti trattati dal convegno ribadendo la necessita di una cooperazione tra enti e associazioni affinché si possa giungere ad una salvaguardia concreta di questi fabbricati e al contestuale rilancio economico.

Sandro Polci, architetto paesaggista e componente della Presidenza del Comitato Scientifico di Legambiente nazionale, ha sintetizzato gli strumenti praticabili a tal fine. Dopo i necessari censimenti e mappature ha proposto, con forza, la riconversione dei casolari in abitazioni condivise (co-housing) per anziani autosufficienti, famiglie e smart worker. Inoltre, ha affermato come è essenziale il recupero della filiera agricola corta e della multifunzionalità. Infine, elemento essenziale una volta ripopolato il borgo, è la finalità turistica basata su sostenibilità, esperenzialità e valenza culturale.

Punto di partenza per progetti condivisi

Soddisfazione per l’esito del convegno è stata espressa da Franco Saragò, il quale ha ribadito che l’incontro è da considerarsi un punto di partenza per l’elaborazione di un progetto condiviso, semplificando le normative per il recupero fisico dei beni, con adeguato sostegno economico pubblico. Le tante adesioni ricevute e l’unità di intenti emerse nel corso della serata, lasciano ben sperare per concrete prospettive future che auspichiamo possano vedere la partecipazione di nuovi partner.

Al termine della manifestazione vi è stato un momento di memoria condisa per Giulio Schiariti, socio di Legambiente, mancato qualche anno fa, che, con la sua saggezza contadina e la volontà di conservare memoria della propria terra, ancora oggi rappresenta un punto di riferimento per la comunità.