La straordinaria forza della normalità: il parco delle biodiversità di Vibo ancora non inaugurato ma già preso d’assalto: «È bellissimo» – VIDEO

La normalità a certe latitudini viene accolta con stupore e incredulità. Specie a Vibo Valentia dove i pochi spazi verdi, sono spesso lasciati all’incuria e all’abbandono. E quindi sorprende vedere un parco attrezzato di tutto punto, con area giochi, campetto da basket e uno da padel (l’unico ancora delimitato dalla rete del cantiere) e area fitness.

È il Parco delle biodiversità che sorge nel popoloso quartiere di viale Feudotto, periferia sud della città. L’opera, promossa dall’allora assessore Giovanni Russo nell’ambito della pianificazione PNRR per i progetti di riqualificazione urbana, rientra in un finanziamento complessivo di oltre 2 milioni e mezzo di euro.

L’Amministrazione Comunale non ha fatto in tempo ad inaugurarla che già i bambini e le famiglie lo hanno popolato. «Fino a qualche giorno fa era off-limits, tant’è che la Polizia Municipale ci faceva allontanare», dice un nonno che fiero osserva suo nipote allenarsi nel campetto di calcio nuovo di zecca. «Da quando hanno installato le telecamere di videosorveglianza non viene più nessuno a cacciarci», osserva l’uomo.

Tutti felici: bambini, famiglie e residenti. Questi ultimi, che l’opera l’hanno vista nascere e crescere, aspettano l’ufficialità dell’apertura. «Quando sarà inaugurata?» si domandano. In merito l’assessore ai lavori pubblici precisa: «Stiamo organizzando un evento insieme agli assessori al Commercio, allo Sport e alla Cultura, a giorni comunicheremo la data», fa sapere Salvatore Monteleone.

I cittadini ringraziano l’Amministrazione Romeo per aver completato il parco, «È bellissimo», ma non nascondono la preoccupazione che l’area possa fare la fine degli altri spazi verdi. «Auspichiamo una vigilanza da parte del Comune, ma anche maggiore cura e rispetto da parte dei cittadini», dice una residente. «I nostri bambini hanno il diritto di giocare all’aria aperta», aggiunge una mamma. «È la prima volta che vengo qui», dice entusiasta Martina, una giovane educatrice di Vibo Valentia, che dopo la laurea ha deciso di rientrare nella sua città natale: «Finalmente è stato realizzato un parco dedicato ai bambini». Poi racconta: «Nelle scorse settimane ho portato mio nipote di due anni sia al Parco Urbano che a Villa Gagliardi. Il primo è in uno stato di degrado, con un solo scivolo nell’area giochi. La villa invece è chiusa da non so quanto tempo». Non va meglio neppure al Parco delle Rimembranze, dove sono pochi i giochi scampati ai vandali. «Questo parco è davvero molto bello – continua Martina -, spero solo che questa bellezza possa perdurare nel tempo, ma bisogna che i cittadini siano educati al rispetto e alla cura dell’ambiente. Me lo auguro non solo per mio nipote, ma per tutti gli abitanti di Vibo Valentia», conclude Martina.