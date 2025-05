Meteo, sul Vibonese arriva il ciclone mediterraneo: da domani graduale peggioramento, poi nella notte piogge molto intense

La primavera si sa, è una stagione di transizione e questo mese di maggio 2025 lo sta dimostrando benissimo. Da inizio mese infatti correnti instabili da nord stanno interessando la Regione con fasi piovose specie lungo le aree interne e montuose ma che localmente interessano anche le aree costiere. Ecco però che a metà settimana avremo a che fare con una fase di maltempo prettamente autunnale: un vortice ciclonico di origini africane risalirà il mar Jonio apportando un richiamo di aria umida e instabile da Sud capace di causare piogge e temporali anche intensi su gran parte della Calabria.

A partire dalla mattinata di giovedì infatti, le condizioni meteorologiche andranno via via peggiorando con piogge localmente moderate che interesseranno soprattutto le aree Joniche del Reggino, Catanzarese e Crotonese, e le relative aree interne compresa anche l’area del Vibonese. Secondo gli ultimi aggiornamenti però, il clou del maltempo lo vivremo nel pomeriggio, nella notte a cavallo con la giornata di venerdì e durante le prime del mattino: sono previste infatti precipitazioni intense su tutte le aree Joniche della Regione e relative aree interne con possibili accumuli che potranno superare anche i 150 mm.

Gli indici atmosferici sono anche favorevoli a fenomeni temporaleschi di forte intensità e non si esclude, durante le fasi più intense, la caduta di qualche chicco di grandine. Altrove le precipitazioni sono previste

invece di moderata intensità e in particolare lungo le aree Tirreniche. Per tali motivi, appare assai probabile che la Protezione Civile emetta un bollettino di allerta meteo per le suddette aree e in particolare nelle aree più a rischio idrogeologico. Per ulteriori aggiornamenti meteo vi invitiamo a restare sintonizzati.