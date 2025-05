A Tropea torna la III edizione della Veleggiata per l’ambiente organizzata dalla sezione locale di Fidapa Bpw Italy e Ambiente mare Italia

La locandina della III Veleggiata

Il Comune di Tropea ha concesso il patrocinio gratuito alla terza edizione della “Veleggiata per l’ambiente”, un evento organizzato da Fidapa Bpw Italy sezione di Tropea e Ami (Ambiente mare Italia), in occasione della “Settimana verde” che si terrà il prossimo 25 maggio alle ore 10. L’iniziativa mira a sensibilizzare la cittadinanza sui temi della sostenibilità ambientale e della salvaguardia del Pianeta, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza del ruolo attivo che ogni cittadino può avere nella cura dell’ambiente e del paesaggio. Lo slogan dell’evento, proposto da Ami è “Proteggi oggi ciò che appartiene al domani”, un tema fortemente condiviso da sempre anche dalla Fidapa internazionale. L’evento anche quest’anno ha ottenuto un’ampia partnership, coinvolgendo Istituzioni e associazioni di rilievo nazionale e locale. Tra i partner figurano la Regione Calabria, il Porto di Tropea spa, l’Autorità portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, le Leghe navali di Tropea e Palmi, il Vela Club di Tropea, la Consulta delle associazioni di Tropea e del territorio, il Club per l’Unesco di Tropea, il Rotary Club e la Pro Loco locali, l’associazione Mare pulito “Bruno Giordano”, il Cantiere nautico di Tropea, l’Università della Calabria (Diam e DiBest), la Congrega dei Bianchi di San Nicola, l’Istituto Nautico di Pizzo e la Capitaneria di Vibo Valentia.