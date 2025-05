Meteo Vibonese, allerta arancione ma non troppo: precipitazioni meno intense del previsto

Il ciclone mediterraneo ha causato piogge e temporali ma con accumuli minori di quelli attesi. Intanto però molti Comuni hanno chiuso le scuole come spesso accade in questi casi. Nelle prossime ore ancora instabilità soprattutto sulla fascia jonica

Come annunciato da diversi giorni il ciclone mediterraneo ha apportato, nella giornata di ieri, piogge e temporali sparsi su tutta la Calabria e in particolare nelle aree Joniche e interne. A differenza delle previsioni però le precipitazioni sono state meno intense del previsto non causando dunque particolari disagi a parte qualche allargamento nelle aree del Vibonese. Ecco alcuni dati pluviometrici parziali delle stazioni meteorologiche Arpacal:

Cenadi 68.4 mm

San Luca 66.4 mm

Cirò Marina 62.2 mm

Sant’agata del Bianco 60.8 mm

Squillace 60.5 mm

Gimigliano 59 mm

Bovalino 58.6 mm

Platì 53.4 mm

Catanzaro – Janò 53.2 mm

Joppolo 51.6 mm

51.6 mm Palermiti 51.4 mm

Cropani 49.4 mm

Pizzoni 48.4 mm

48.4 mm Cortale 47.4 mm

Feroleto della Chiesa 45.4 mm

Nelle prossime ore il vortice ciclonico tenderà a spostarsi verso nord: in questo frangente le correnti in quota ruoteranno da Sud ad ovest apportando piogge e temporali, in particolare tra il pomeriggio e la serata, a partire dai versanti Tirrenici della Regione per poi espandersi anche nelle aree interne e Joniche di quest’ultima. Ricordiamo dunque che in Calabria è in vigore ancora un’allerta di livello arancione su tutti i settori Jonici e su quelli Tirrenici del Reggino, Vibonese e Catanzarese, dove molti Comuni hanno deciso di chiudere le scuole come spesso accade in occasione di questo livello di allerta meteo.