Temperature in rialzo e cieli sereni in arrivo dopo il passaggio del ciclone Ines. A Serra San Bruno le precipitazioni più abbondanti

Il vortice ciclonico denominato “Ines” ha ormai lasciato il Sud Italia. Ciò comporterà dunque un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche su tutta la Calabria a partire dal pomeriggio, mentre in mattinata saranno ancora possibili strascichi di piovaschi che dal Mar Tirreno giungeranno fin sulle coste e aree interne. Gli accumuli precipitativi causati dal vortice ciclonico sono stati localmente molto abbondanti, ma per fortuna la pioggia caduta è stata omogenea in tutte le 48 ore non registrando dunque particolari disagi. Ecco alcuni valori registrati dalle stazioni meteorologiche dell’ArpaCal:

Cenadi: 108.8 mm

Serra San Bruno : 105 mm

: 105 mm Cropani: 103.8 mm

Soveria Simeri: 103.2 mm

Gimigliano: 103 mm

Squillace: 95.6 mm

Petronà: 92.4 mm

Caraffa di Catanzaro: 91.2 mm

Cortale: 89.6 mm

Botricello: 87.4 mm

Giffone: 86.6 mm

Joppolo : 83.8 mm

: 83.8 mm Palermiti: 83.2 mm

Albi: 80.2 mm

Dinami : 77.8 mm

: 77.8 mm Cirò Marina: 76.2 mm

Filadelfia : 75.6 mm

: 75.6 mm Gambarie: 73.8 mm



Tante altre località hanno raggiunto comunque gli oltre 50-60 mm di pioggia accumulata come mostra la mappa a corredo dell’articolo.

Previsioni meteo weekend

Intanto durante il fine settimana avremo dunque un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche su tutta la Calabria con tempo stabile a partire dal pomeriggio odierno e per tutta la giornata di domenica con cieli che si manterranno prettamente sereni o poco nuvolosi ovunque. Qualche nube in più la potremmo trovare nelle aree montuose ma non sono comunque previste precipitazioni. Le temperature sono previste invece in generale rialzo con valori che potranno raggiungere i 23-25°C lungo le coste specie Joniche e con qualche picco più elevato nelle aree più interne specie del Cosentino.