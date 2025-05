Vibo, arriva il “mangiaplastica”: bonus Tari da 50 euro e sconti nei negozi per chi accumula più ecopunti riciclando le bottiglie

La locandina dell’iniziativa ambientale

Il Comune di Vibo Valentia lancia una manifestazione d’interesse rivolta alle attività commerciali per l’adesione al progetto “Ecoattiva”, volto a incentivare il riciclo e la sostenibilità ambientale. L’iniziativa è promossa dal Settore 6 – Servizio 1 Ambiente del Comune e mira a coinvolgere il territorio in un circolo virtuoso di raccolta e riutilizzo delle bottiglie in plastica Pet 1. «L’iniziativa – hanno fatto sapere dalla sede municipale – nasce in linea con le direttive europee sull’economia circolare e la riduzione dell’impatto della plastica sull’ambiente». Il Comune ha infatti ottenuto dal ministero dell’Ambiente un contributo economico di 29.500 euro per l’installazione di un eco-compattatore di alta capacità, un cosidetto “mangiaplastica”, in via Giuseppe Saragat, vicino al Parco urbano di Moderata Durant. Le bottiglie in Pet 1, dotate di codice a barre, possono essere conferite nell’eco-compattatore. «Il macchinario – spiega l’assessore all’Ambiente Marco Miceli – è munito di un software di gestione e monitoraggio real time in grado di censire costantemente le quantità di conferimento e di attribuire il relativo punteggio a ciascuno dei cittadini, previa registrazione».

Lo scopo del progetto è infatti quello di premiare dieci contribuenti intestatari Tari residenti nel territorio comunale che, nel corso dell’anno solare 2025, si dimostreranno maggiormente virtuosi nella raccolta differenziata di bottiglie per bevande in pet, incentivando così la partecipazione dei cittadini alla raccolta differenziata di bottiglie di plastica e riconoscendo in favore di dieci cittadini maggiormente virtuosi una premialità di 50 euro come contributo per la riduzione della Tari.

Inoltre, ogni bottiglia conferita corrisponderà a un “ecopunto” accumulabile tramite registrazione sul sito Erredi o sull’app Erredi disponibile sullo Store dedicato. Al raggiungimento di determinate soglie di punti (50, 100, 200, 350, 500, 750, 1000), «i cittadini potranno ottenere buoni sconto da utilizzare presso le attività commerciali aderenti all’iniziativa».

“Ecoattiva” «non è solo un vantaggio per i cittadini, ma anche un’opportunità per le attività commerciali del territorio». Negozi ed e-commerce che intendono diventare partner dell’iniziativa, possono infatti «aderire gratuitamente al programma, offrendo buoni sconto ai clienti e ottenendo così maggiore visibilità». I cittadini che intendono aderire all’iniziativa promossa dall’Ente, hanno fatto ancora sapere dalla sede municipale, dovranno quindi accedere alla piattaforma dedicata «utilizzando il proprio codice fiscale per iniziare ad accumulare ecopunti e ottenere sconti».