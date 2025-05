Serra San Bruno, entra nel vivo la stagione escursionistica di IncrociaMenti: 15 km di bellezze tra natura e storia

Prosegue la fattiva attività dell’organizzazione territoriale di Serra San Bruno “IncrociaMenti” a tutela dell’ambiente e per la promozione delle bellezze naturali della Calabria. Nei giorni scorsi la realtà associativa presieduta da Domenico Dominelli ha avviato, in questo ambito, l’annuale serie di escursioni all’interno del Parco delle Serre, in continuità con l’obiettivo di far scoprire agli appassionati del settore, e non solo, le mete più belle e affascinanti dei boschi che caratterizzano questo spaccato, a tratti incontaminato, della regione. Nell’occasione, la località Croce Pelosa, situata tra i territori comunali di Cardinale e Torre di Ruggero, è stata la meta privilegiata della giornata ambientale. Un percorso di un fascino e di una bellezza invidiabili, che attraversando anche il comune di Brognaturo e incrociando il Castello della Baronessa e un tratto del Cammino della Giumenta ha permesso ai presenti di vivere un’esperienza unica a contatto con la natura.

Gli escursionisti, nel corso della giornata, hanno affrontato un tracciato lungo 14 chilometri e 800 metri, concluso dopo circa quattro ore di cammino a piedi. L’obiettivo che si prefiggono il presidente Dominelli e gli altri membri dell’associazione è, in questo caso, di farlo inserire in un apposito sentiero organizzato, pensato e proposto con i crismi dell’ufficialità. Una proposta e un progetto che IncrociaMenti, tra l’altro, si appresta a lanciare nel breve periodo, con tanto di illustrazione dettagliata alle istituzioni che ne risulteranno interessate.