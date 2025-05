Meteo Vibonese, la primavera prova a ingranare la marcia: la pioggia lascia il posto al sole (nel pomeriggio) e le temperature salgono fino a 28 gradi

La perturbazione atlantica di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi ha raggiunto il territorio Vibonese apportando, tra la serata di ieri e la nottata, piogge e locali temporali specie lungo le aree tirreniche e interne. Nelle prossime ore, però, essa abbandonerà il territorio apportando un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche.

Per la giornata odierna ci aspettiamo una mattinata caratterizzata da tempo localmente instabile, specie lungo il versante Tirrenico e localmente nelle aree interne con possibili piovaschi sparsi. Durante le ore pomeridiane le condizioni meteorologiche miglioreranno ovunque con ampie schiarite e con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi. Situazione analoga durante le ore serali e notturne con tempo stabile su tutto il territorio e con cieli prettamente poco nuvolosi. Temperature stazionarie ovunque con valori che localmente potranno raggiungere i 26-28°C nelle aree più interne e venti deboli.

Per la giornata di domani invece ci attendiamo condizioni meteorologiche prettamente stabili per tutto l’arco giornaliero, con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi ovunque. Da segnalare solo qualche nube in più nelle ore pomeridiane sulle aree montuose delle Serre, ma non sono previste comunque precipitazioni. Le temperature rimarranno ancora stazionarie ovunque e venti variabili.