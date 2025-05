Bandiere verdi, nel Vibonese si confermano spiagge a misura di bambino Nicotera e Capo Vaticano

Nicotera e Capo Vaticano si confermano spiagge a misura di bambino. Parola di 3.075 pediatri italiani e stranieri che anche quest’anno hanno deciso di assegnare alle due località vibonesi la bandiera verde. Un riconoscimento che dal 2008 viene assegnato a località di mare ritenute adatte a tutta la famiglia e in particolare ai più piccoli. Diversi i criteri presi in considerazione dai pediatri: dalla spaziosità della spiaggia a un mare pulito e la cui acqua non diventi subito alta, dalle attrezzature all’assistenza in spiaggia, fino al divertimento offerto a bambini e famiglie.

Bandiere verdi, Calabria al primo posto

In Calabria nel 2025 si registra una new entry, la spiaggia di Paola, e così le bandiere verdi salgono a 21. Un numero che la rende la regione con più spiagge a misura di bambino, un primato che detiene da ben 13 anni.

Le green flag tutto sono 158, 150 in Italia e 8 all’estero: l’elenco aggiornato è stato svelato questa mattina a Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, una delle località che hanno ottenuto per la prima volta il riconoscimento. Il podio vede alle spalle della Calabria la Sicilia, seconda con 18 bandiere verdi, seguita dalla Sardegna con 16.

«Considerando l’incremento avuto l’anno scorso della presenza di famiglie straniere con bambini (fino al 35-40% in più rispetto agli anni pre-pandemia) che decidono di passare le vacanze al mare in Italia, è stato deciso di tradurre anche in francese e tedesco il decalogo per la sicurezza del bambino al mare, già presente nella traduzione inglese e spagnola», annuncia il pediatra Italo Farnetani, ideatore delle bandiere verdi e coordinatore della ricerca per l’assegnazione dei riconoscimenti.

Due bandiere verdi nel Vibonese

Come detto in provincia di Vibo Valentia le bandiere verdi sono solo due, ma è qui che troviamo la prima in assoluto assegnata dai pediatri italiani alla Calabria. È la green flag della spiaggia di Nicotera, conquistata nel 2008, quando l’iniziativa ideata dal pediatra toscano Italo Farnetani vide la luce e le località premiate in tutta Italia erano solo dieci. Da allora continua ad essere selezionata per le sua ampia e spaziosa spiaggia, oltre che per il mare e i servizi offerti.

Nel 2016 ha conquistato la bandiera verde anche Capo Vaticano, località turistica apprezzata e amata in tutta Italia e anche all’estero. Tante e variegate le spiagge, che offrono tutte una vista mozzafiato sulle Eolie. Possibilità di scelta tra stretta calette e lunghe spiagge. Per i pediatri italiani Capo Vaticano è ok anche per i più piccoli.

Le bandiere verdi in Calabria provincia per provincia

Provincia di Cosenza: Cariati (dal 2010), Mirto Crosia – Pietrapaola (dal 2010), Praia a Mare (dal 2010), Paola (dal 2025).

Provincia di Crotone: Cirò Marina – Punta Alice (dal 2012), Isola di Capo Rizzuto (dal 2009), Melissa – Torre Melissa (dal 2015).

Provincia di Catanzaro: Santa Caterina dello Ionio Marina (dal 2010), Soverato (dal 2009), Squillace (dal 2018), Montepaone (dal 2023).

Provincia di Vibo Valentia: Nicotera (dal 2008), Capo Vaticano (dal 2016)

Provincia di Reggio Calabria: Bianco (dal 2018), Bova Marina (dal 2010), Bovalino (dal 2010), Locri (dal 2016), Palmi (dal 2016), Roccella Jonica (dal 2012), Siderno (dal 2016), Caulonia Marina (dal 2022).